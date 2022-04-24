مساعدة وزير الخارجية تستقبل نظيرتها الأمريكية لشئون الشرق الأدنى

استقبلت السفيرة دكتورة ماهي حسن عبد اللطيف، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، اليوم، يائيل لمبرت، مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى، على رأس وفد ضم نائبها والقائمة بأعمال السفير الأمريكي وعددا من الأعضاء الآخرين.

وحضر الاجتماع السفير حسام الدين علي، مدير إدارة إسرائيل، والسفير أسامة خضر، مدير إدارة فلسطين، والسفير محمد ثروت سليم، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير.

اجتماع مصري أمريكي

بحث الملفات الإقليمية

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث اتفق الطرفان على أهمية واستراتيجية تلك العلاقات، وضرورة العمل بشكل مكثف لتعزيزها في مختلف المجالات.

وأكدت مساعد وزير الخارجية الأمريكية حرص بلادها على تكثيف التعاون مع الشريك المصري، الأمر الذي ينعكس في تزايد حجم التبادل التجاري بين البلدين وحجم الاستثمارات الأمريكية المتزايد بشكل كبير في مصر.

وبحث اللقاء عددًا من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الوفد الأمريكي على محورية الدور المصري في المنطقة، وتعويله على هذا الدور في دعم جهود تسوية مختلف قضايا المنطقة.

القضية الفلسطينية وعملية السلام

وجاء على رأس هذه الملفات القضية الفلسطينية وجهود عملية السلام، حيث اتفقت آراء الطرفين على أهمية مواصلة العمل لتحقيق التهدئة، كما أبدى الجانب الأمريكي تقديره للجهود المصرية المتواصلة لضمان استقرار الأوضاع وتهدئتها.

وناقش الاجتماع كذلك تطورات الملف الليبي والأوضاع في اليمن، وأبدى الجانب الأمريكي تقديره للموقف المصري الداعم للهدنة في اليمن ولجهود تسوية الأزمة اليمنية.

وأكد الجانب المصري الحرص على بذل كافة المساعي في سبيل استتباب الأمن والاستقرار باليمن وكافة دول المنطقة.