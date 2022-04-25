«رئيس أبوقرقاص» بالمنيا يزور الكنائس لتهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد

قدًم اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد وذلك خلال زيارته لبعض الكنائس والأديرة بمركز أبوقرقاص.

وأعرب رئيس المركز والمدينة عن خالص تهانيه القلبية للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة، مؤكداً على أن عيد القيامة هو بمثابة عيد لجموع الشعب المصري والفرحة للجميع، وهذه هي عظمة وطننا الغالي مصر الذي ضرب أروع الأمثلة في التماسك بين مكونات مجتمعه والروح الوطنية الخالصة التي تسود أفراده وسادت بين الحاضرين روح المحبة والتسامح والتلاحم والتكاتف والفرح والسعادة والدعاء للوطن بالتقدم والرخاء، وأن يحفظه الله من كل مكروه وسوء.

وخلال جولته أكد رئيس المركز والمدينة أن المصريين دائما ما يثبتوا أنهم نسيج واحد خاصة في الأعياد ، حيث يحتفل المصريون جميعا بالأعياد لا فرق بين مسلم ومسيحي، موجهًا التهنئة لمواطني مركز ومدينة أبوقرقاص جميعًا بمناسبة عيد القيامة المجيد، واقتراب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا أن يكون عام خيرًا ونماءً على المصريين جميعاً، وأن تواصل مصر بسواعد شعبها مسلمين وأقباط ثورة التنمية والتعمير والازدهار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، قد قام بزيارة عدد من الكنائس بملوي لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد، حيثُ تم زيارة الكنيسة الإنجيلية بملوى، وكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك، بمدينة ملوى حيثُ تم تقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد رافقه خلالها نواب رئيس المركز والمدينة ومديري العلاقات العامة والأمن ورئيس حي شمال٢ وبعض القيادات.

زكان فى استقبال رئيس المركز القس مدحت سامي راعي الكنيسة الإنجيلية المشيخية، واعضاء المجلس الإنجيلي ، والقس تيموثاوس نبيل راعىي الكنيسة المقدسة للأقباط الكاثوليك، والذين اعربوا عن سعادتهم من خلال حفاوة الاستقبال للضيوف.

رئيس أبو قرقاص يقدم التهنئة بعيد القيامة خلال زيارته للكنائس

رئيس أبو قرقاص يقدم التهنئة بعيد القيامة خلال زيارته للكنائس

رئيس أبو قرقاص يقدم التهنئة بعيد القيامة خلال زيارته للكنائس

رئيس أبو قرقاص يقدم التهنئة بعيد القيامة خلال زيارته للكنائس

رئيس أبو قرقاص يقدم التهنئة بعيد القيامة خلال زيارته للكنائس

رئيس أبو قرقاص يقدم التهنئة بعيد القيامة خلال زيارته للكنائس

رئيس أبو قرقاص يقدم التهنئة بعيد القيامة خلال زيارته للكنائس

رئيس أبو قرقاص يقدم التهنئة بعيد القيامة خلال زيارته للكنائس

رئيس أبو قرقاص يقدم التهنئة بعيد القيامة خلال زيارته للكنائس

رئيس أبو قرقاص يقدم التهنئة بعيد القيامة خلال زيارته للكنائس

رئيس أبو قرقاص يقدم التهنئة بعيد القيامة خلال زيارته للكنائس

رئيس أبو قرقاص يقدم التهنئة بعيد القيامة خلال زيارته للكنائس

رئيس أبو قرقاص يقدم التهنئة بعيد القيامة خلال زيارته للكنائس

رئيس أبو قرقاص يقدم التهنئة بعيد القيامة خلال زيارته للكنائس

رئيس أبو قرقاص يقدم التهنئة بعيد القيامة خلال زيارته للكنائس

رئيس أبو قرقاص يقدم التهنئة بعيد القيامة خلال زيارته للكنائس

رئيس أبو قرقاص يقدم التهنئة بعيد القيامة خلال زيارته للكنائس

رئيس أبو قرقاص يقدم التهنئة بعيد القيامة خلال زيارته للكنائس