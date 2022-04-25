الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| دليل التشعيب لطلاب الثانوية العامة.. وحوار خاص مع تارا عماد

هذا المساء
هذا المساء

«الدستور» يرصد في السطور التالية أهم الأخبار التي شهدتها مصر خلال الساعات القليلة الماضية، اليوم الأحد، في نشرة "لا يفوتك هذا المساء".

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، إيمانويل ماكرون بفوزه في الانتخابات لفترة رئاسية جديدة.

وقال في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك": "أتقدم بالتهنئة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفوزة في الانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية جديدة، متمنيًا له استكمال مسيرته وقيادة بلادة إلى مزيد من التقدم والازدهار".
وأضاف: "أؤكد أن العلاقات المصرية الفرنسية كانت وما زالت علاقات تاريخية وثيقة ومتنامية ونتطلع إلى مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

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https://www.dostor.org/4067610


استعدت حديقة حيوان الجيزة لاستقبال الزائرين في شم النسيم بتطبيق الإجراءات الاحترازية للمواطنين عند الدخول وتجهيز عروض الحيوانات والبدلات المائية وبيت الزواحف وكلب البحر.

قال د. محمد فاروق مدير عام الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لدخول حديقة الحيوان، حيث يتم رش الحديقة بالديتول كل يومين وإلزام الزائرين للحديقة بارتداء الكمامات عند دخول الحديقة من على الأبواب وقياس درجات الحرارة رغم أن العملية هادئة بالنسبة لكورونا ولا بدّ من اتخاذ إجراءات الحماية للمواطنين وسيتم متابعة ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة وبيت الزواحف.

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https://www.dostor.org/4067539


قدّم معلمو الثانوية العامة توضيحًا بسيطًا لطلاب الصف الثاني الثانوي وذلك لقرار د. طارق شوقي، وزير التربية والتعليم باستمرار التشعيب

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا 
https://www.dostor.org/4067439


عبّرت الفنانة تارا عماد عن سعادتها الشديدة بتجسيد شخصية «ليلى»، فى مسلسلها الرمضانى المعروض حاليًا «suits»، التى تناظر دور «رايتشل» فى النسخة الأجنبية من العمل، مشيرة إلى أنها أضافت فى النسخة العربية بعض التفاصيل التى تناسب المجتمع المصرى مثل المرح والبهجة.

وقالت «تارا»، فى حوارها مع «الدستور»، إنها تلقت ردود أفعال إيجابية منذ عرض الحلقات الأولى، فقد شعر الجمهور بأن العمل يمثل كيانًا مستقلًا، وليس مجرد تقليد للنسخة الأجنبية، مشيرة إلى أن الحلقات المقبلة تحمل العديد من المفاجآت للجمهور.

لقراءة الحوار هنا
https://www.dostor.org/4067546

عبدالفتاح السيسي مصري وزير التربية والتعليم الانتخابات الرئاسية حديقة حيوان الجيزة الصف الثاني الثانوي الثاني الثانوي المجتمع المصري

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وائل لطفي

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