الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 23| «الذئاب المنفردة».. فكرة أطلقتها «القاعدة» ونفذها الإخوان لإرهاب المصريين

الاختيار
الاختيار

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار  حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة 23 من مسلسل الاختيار 3، رصد ضباط قطاع الأمن الوطني لمخطط مجموعة “الذئاب المنفردة “ الإرهابية، لإشاعة الفوضى ونشر العنف في البلاد، ودار حديثًا بين الضابط زكريا وزملائه عن مخطط ”الذئاب المنفردة” لتنفيذ عمليات إرهابية بعد مراقبتهم لأقسام الشرطة لاستهداف الضباط.

«الذئاب المنفردة»

تنظيم القاعدة هو أول من أطلق المسمى على عملياته في أفغانستان، حيث كان الإرهابي «أبو مصعب السوري» أول من أطلق الاسم، وغرسه في عقول عناصره الإرهابيين بعد تلقيهم ضربات قاسية في أفغانستان والعراق، وكلفهم بتنفيذ عمليات قتل وتفجير بشكل منفرد تفاديا للتضييق الأمني، وبنهاية 2013 اعتمدها تنظيم داعش في سوريا والعراق ضد الطوائف الدينية.

و بدأت جماعة الإخوان الإرهابية تطبيق فكرة “الذئاب المنفردة” في مصر، مع الدعوات التحريضية للجماعة في نهاية 2013، بنشر الفوضى لإسقاط مؤسسات الدولة، ووقتها تبنى القيادي الإخواني الهارب إلى تركيا محمود فتحى بدر، مع الإرهابي أحمد المغير، استراتيجية «الذئاب المنفردة» لاستهداف رجال الجيش والشرطة، والبعثات الدبلوماسية والمنشآت الحيوية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من اقتناص منفذيها واحدًا تلو الآخر والقضاء على الفكرة، وكان من أبرز المجموعات الإخوانية التي اتبعت استراتيجية الذئاب المنفردة «كتائب حلوان، حركة مجهولون، داهف، حسم، مولوتوف، المقاومة الشعبية، كتائب الذئاب، وحركة إعدام».

ووفقًا لمركز «المستقبل» للدراسات والأبحاث، فإن هناك نمطا للعمليات الإرهابية يطلق على منفذيها «الذئاب المنفردة»، ويتمثل في تنفيذها من شخص واحد بقدرات ذاتية دون ظهور مؤشرات تكشف عن وجود علاقة تنظيمية له مع التنظيمات الإرهابية، ودون الحصول على دعم منها.

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وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

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