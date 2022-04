الاختيار 3|«الحلقة 23» تكشف استخدم الإخوان للنساء في مراقبة الأماكن الشرطية؟

كشفت الحلقة الجديدة من المسلسل الرمضاني (الاختيار 3) المذاعة الآن على ON E، كيفية استخدم جماعة الإخوان الإرهابية لسيدات الجماعات في مراقبة الأماكن الشُّرطية حيث ألقى القبض على (منة) والتي تقوم بدورها الفنانة سلمي أبو ضيف.

وتناولت الحلقة القبض على (منة) وهى زوجة أحد العناصر الإرهابية أثناء مراقبتها للأماكن الشُّرطية، وعند التحقيق معها مع ضابط الأمن الوطني زكريا يونس (كريم عبدالعزيز) قالت: “أنا مش هخون ديني وأخون جوزى واتكلم”، ليرد عليها: “جوزك اللي سابك تنزلي وتعرّضي حياتك للخطر”، لتقول: “لو اتكلمت هتقف جنبي؟”

وقال ضابط الأمن الوطني: “ربنا اداكي فرصة علشان تحمي ناس ودمهم ميضعش”.

يواصل «الاختيار 3» كشف حقائق مهمة في فترة قاسية عاشها المصريون تحت حكم جماعة الإخوان تحت قيادة محمد مرسي.

«الاختيار 3» يوثق هذه المرحلة بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة 30 يونيو 2013.

ورصدت الحلقة السابقة من (الاختيار 3) اتساع رقعة استمارات تمرد في ربوع مصر رفضا لحكم الإخوان ومطالبة برحيل محمد مرسي.

وشهدت الحلقة 22 من المسلسل إذاعة تسريب جديد يظهر فيه نائب مرشد الجماعة الإرهابية خيرت الشاطر بحضور القيادي الإخواني محمد مرسي، وهو يهاج القضاء المصري.

ويقول خيرت الشاطر في الفيديو: «جيلي أنا والناس اللي تعاملت مع عبدالمجيد محمود في تاريخه الطويل كله، أو مع عادل عبدالسلام جمعة كقاضي، كلنا لا نثق في هؤلاء الناس ولا بنسبة واحد في المليون».

أسماء أبطال (الاختيار 3) حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد الإعادة على قناة ON E

يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذه الأوقات

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة (الاختيار 3) على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء