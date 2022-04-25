أخرستوس آنيستي اليثوس آنيستي .. معايدة عيد القيامة المجيد ٢٠٢٢

معايدة عيد القيامة المجيد ٢٠٢٢.. تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأحد بعيد القيامة المجيد.

فترة الاحتفال

وتستمر فترة الاحتفال بعيد القيامة المجيد لمدة ٥٠ يوما متصلة تسمى بفترة الخماسين المقدسة والتي تنتهي بعيد العنصرة وهي كلمة سريانية الأصل تعني حلول الروح القدس.

وحلول الروح القدس هو بمثابة الإذن الذي حصل عليه تلاميذ السيد المسيح الاثني عشر ورسله السبعين لبدء الانتشار والكرازة بالبشارة المسيحية في كل مكان وكل موضع.

معايدة عيد القيامة المجيد ٢٠٢٢

مرقس عبيد المتخصص في اللغات اليونانية والقبطية قال في تصريحات خاصة للدستور إن الكنيسة القبطية الارثوذكسية اعتادت تغيير معايداتها خلال فترة الاحتفال بعيد القيامة المجيد والخماسين المقدسة.

فبدلا من إن يحيوا بعضهم بعضا بسلام لكم أو صباح الخير ومساء الخير يحيون بعضهم البعض بثلاث لغات.

اللغة الأولى وهي العربية بحكم كثرة تداولها فيلقي الأول التحية قائلا المسيح قام ليرد عليه الآخر قائلا بالحقيقة قام.

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التحية اليونانية

وأشار مرقس أيضا إلى أن هناك من يلقي التحية باللغة اليونانية وهي الاشهر فيقول الأول اخرستوس انيستي ليرد الآخر عليه قائلا اليثوس انيستى وهما كلمتان من أصل يوناني تعنيان المسيح قام بالحقيقة قام.

التحية القبطية

وعلى الرغم من أن اللغة القبطية هي الأصلية في صلوات وليتورجيات وقداسات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلا أنها الأقل انتشارا فيقول الول بي اخرستوس افطونف ليرد الثاني خين او ميثمي افطونف وكلا الكلمتين من أصل قبطي يعني المسيح قام بالحقيقة قام.

القداس الإلهي

هذا وكان قد ترأس قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء أمس السبت القداس الإلهي الخاص بعيد القيامة المجيد في كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بحي العباسية بالعاصمة المصرية القاهرة.