يعطى البشرة لمعانًا.. تعرف على فوائد تناول عصير الجزر

لا يخفى على أحد الفوائد الكبيرة التي يحتوي عليها الجزر، وفي هذه الأيام من المهم البحث جيدا عن أنواع الطعام المفيد لصحة الإنسان بسبب الفيروسات المنتشرة بين الأطفال تحديدا، وكذلك مع الاستمرار في انتشار فيروس كورونا.

يمكن تناول الجزر في صور مختلفة سواء أن كان بمفرده أو مضافا إلى طعام مطبوخ أو في صورة عصير، وفي السطور التالية نشير إلى الفوائد التي يمكن الحصول عليها حال تناول الجزر في صورة عصائر وذلك بحسب ما ورد في موقع "healthfood ".

الحماية من مرض السرطان

يعتبر مرض السرطان من أكثر الأمراض شراسة والتي يخشى أن يصاب بها الإنسان في أي وقت، وأثبتت الدراسات أن تناول عصير الجزر بشكل مستمر من الممكن أن يحمي من الإصابة بهذا المرض الخطير، وذلك لاحتوائه على البولي أسيتيلين، هذه المادة التي من شأنها أن تحمي من الإصابة بمرض السرطان لأنها تتضمن عدد من الخلايا المقاومة له.

التأثير الإيجابي على المصابين بمرض السكر

في أحيان كثيرة يترفع سكر الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني، ويحتاجون إلى شراب يحد من هذا الارتفاع، وتناول عصير الجزر من شأنه أن يحد من الارتفاع في درجة السكر للأشخاص المصابين بالنوع الثاني منه، حيث يعمل على انخفاضه، انخفاضا طفيفا، وهذا ما أثبتته الدراسات العلمية نظرا لاحتوائه على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعه تؤثر على البكتيريا الموجوده في الأمعاء والمسببة لارتفاع السكر.

زيادة نسبة الكولاجين

هذه الميزة مفيدة جدا للأشخاص الذين يهتمون بنضارة بشرتهم أو المصابين بجفاف في البشرة والجلد بشكل عام، حيث يعمل عصير الجزر على زيادة نسبة الكولاجين في الجسم بنسبة تصل إلى 20% وهذه النسبة من شأنها أن تعمل على زيادة الماء بالجسم مما يؤدي بالضرورة إلى تخفيف الشعور بالجفاف وتحسين مظهر الجلد.

الجزر بالبرتقال

يمكن تعزيز الاستفادة من عصير الجزر عند إضافته إلى البرتقال، واستبدال السكر بالعسل للتحلية، فهذه الطريقة ترفع من القيمة الغذائية للجزر وتمنح شعورا بالانتعاش خاصة في ظل الارتفاع في درجات الحرارة بفصل الصيف.