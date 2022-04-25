الإثنين 25 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

خالد سرحان: الواقع أسوأ بكثير مما نراه فى «فاتن أمل حربى»

خالد سرحان
خالد سرحان

أكد الفنان خالد سرحان، خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "مطبخ الستات"، الذي تقدمه اليوم الأحد الفنانة منى عبدالغني، والإعلامية إيمان عز الدين على قناة "CBC"، أن الواقع أسوأ بكثير مما نراه في مسلسل "فاتن أمل حربي".

وأضاف "سرحان"، أن القاضي إنسان مثل أي شخص ولكن العدالة معصومة العينين وتحكم بقوانين وأحيانًا بروح القانون، ولهذا كان دوره في المسلسل به معايشة في المحاكم والقضاة وذهب إلى محكمة الأسرة وحضر جلسات علنية استفاد منها لتقمص دور القاضي والحالات المعروضة. 

وتابع: القضاة في محكمة الأسرة "أطيب الناس"؛ لأنهم يروا كل يوم حالات "تقطع القلب" وأحيانًا يكون في يدهم الأمر وأحيانًا أخرى لا، مشيرًا إلى أنه يجسد في مسلسل "المداح" شخصية كوميدية على النقيض تمامًا من دوره في "فاتن أمل حربي". 

في سياق آخر، قال خالد سرحان، إنه لا يتناول الفسيخ أو الأسماك المملحة في فترة رمضان، ولكنه قد يتناول السمك، ويحب "أي أكل مصري" سواء الأرز والخضروات، ولكن أفضل طعام بالنسبة ليه هو "شوربة الكوارع". 

"مطبخ الستات" يذاع طوال الأسبوع وتقدمه الفنانة مني عبد الغني والإعلامية هبة الأباصيري، وإيمان عز الدين، ومها الصغير، على شاشة "CBC" حصريًا.

أمل إيمان عز الدين الاعلامية ايمان عز الدين خالد سرحان الأ مسلسل المداح دية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

الأكثر قراءة

بملابس العيد.. أسماء ضحايا حادث طريق أبوتشت فى قنا

لماذا كان يخاف محمد مرسي من الابتعاد عن مكتب الإرشاد؟

الداخلية تكشف حقيقة اعتداء سيدة على فتاة لعدم ارتدائها الحجاب

الاختيار 3 الحلقة 23.. تسريب للشاطر يكشف خطته للسيطرة على رجال الأعمال: «مبقولش إعدمه»

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

أسماء المفرج عنهم بـ«عفو رئاسي»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل التفكير بما سيكون عليه العالم: أحلام سعيدة مسيو ماكرون!

عبدالوهاب داود

إرهابيون وعلمانيون.. وبينهما «الأزهر» متفقٌ عليه

كريم فرغلى

التنمر على مذهب برامج المقالب

محمد المعتصم

«الاختيار».. إعادة الاعتبار لأبناء سيناء.. «لافى» و«العرجانى» على سبيل المثال

علي سعدة

سأظل أدافع بكل ما اوتيت من قوة عن الأزهر الشريف.. منارة الإسلام

د. منى حلمى

الكتابة والعاصمة العالمية للكتاب 2022

لواء.حمدى البطران

بريطانيا والإرهاب

رشا عبدالمنعم

المسرح المدرسى.. ضرورة تربوية لا رفاهية

صور

تصنيع كحك عيد الفطر 2022

المواطنون يقبلون على كحك عيد الفطر 2022

انطلاق موسم حصاد القمح فى المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)

الأردن يدين تقييد إسرائيل الوصول إلى كنيسة القيامة