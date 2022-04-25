الإثنين 25 أبريل 2022
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فن

فاتن أمل حربي الحلقة 23| فاتن للمحكمة: «القانون ده لو شخص كنت ذبحته» (فيديو)

فاتن أمل حربي
فاتن أمل حربي

يستمر تردد فاتن، على محكمة الأسرة، خلال الحلقة 23 من مسلسل فاتن أمل حربي، من أجل الحصول على نفقة الفتاتين، وبدل السكن، ولكن دون جدوى.

وانفعلت “فاتن” مُجددًا داخل قاعة المحكمة، بعدما ذكر محامي سيف، أنها تقيم في شقة فاخرة تبرعت بها إحدى الجمعيات، لتسأل فاتن: "ماذا لو توقفت الجمعية عن دفع الإيجار، وماذا لو رفضت هي استمرار الإقامة في شقة من التبرعات، لأنها مش "شحاتة"، ومن حقها توفير مسكن لها".

وقالت فاتن: "دلوقتي لما أرفع بدل سكن، والتحريات هتقول إني مقيمة في شقة إيجارها 3 آلاف جنيه، ومحامي طليقي هيقول منين، ويشوف لي شقة بحمام بلدي بـ300 جنيه، القانون ده لو شخص كنت ذبحته".

مسلسل "فاتن أمل حربي"، بطولة نيللي كريم، هالة صدقى، فادية عبدالغنى، ويدور المسلسل حول فاتن المرأة التي تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما، أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

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