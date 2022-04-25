الرعاية الصحية: نجاح إنقاذ مريض من انسداد معوى نتيجة ورم بالقولون بالمراكز الدولى

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح فريق جراحة الأورام بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر في إنقاذ مريض يعاني من انسداد معوي وآلام حادة في البطن نتيجة الإصابة بورم في القولون بعد فشل تشخيصه في عدد من المستشفيات لأكثر من 12 يومًا.

وأشارت إلى أنه حضر المريض الذي يبلغ من العمر 47 عاماً إلى طوارئ مستشفى الكرنك وكان يعاني من انتفاخ شديد وآلام حادة في البطن إضافةً إلى حالته الصحية غير المستقر، وبعد فحص المريض وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة تبين وجود ورم كبير بالقولون الأيسر، مما تسبب في انسداد الأمعاء ووصوله إلى هذه الحالة بعد تردده على عدد من المستشفيات دون الوصول إلى تشخيص دقيق للحالة.

وأضافت إنه قام فريق جراحة الأورام بالمستشفى بعمل استكشاف للبطن واستئصال الجزء الأيسر من القولون وما يحتويه من ورم والغدد الليمفاوية المجاورة، وتم خروج المريض من العمليات ومتابعته بالأقسام الداخلية حتى استقرار حالته وخروجه من المستشفى، ويتم متابعته في العيادات الخارجية.

وأشارت إلى أنه شارك في إجراء العملية كلاً من؛ فريق جراحة الأورام الدكتور ممدوح السيد استشاري جراحة الأورام بالمستشفى، والدكتور محمد سعد الدين أخصائي الأورام بالمستشفى، والدكتور أحمد عبدالحكيم أخصائي جراحة الأورام بالمستشفى.

وشارك فى الجراحة فريق التخدير الدكتور محمد أبوكريشة استشاري التخدير بالمستشفى، والدكتور أيمن حسن أخصائي التخدير بالمستشفى، ومن تمريض العمليات أحمد مدكور أخصائي تمريض.

وقالت إنه تم إجراء العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بنسبة مساهمة 300 جنيه فقط سددها المنتفع.

وأشارت إلى أنه يمكن الكشف والمتابعة بعيادة الأورام بمستشفى الكرنك الدولي على يد نخبة متميزة من أطباء الأورام أيام الأحد والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 1 ظهراً حتى الساعة 8 مساءً، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال مجانًا بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.

