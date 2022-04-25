المشوار الحلقة 23|«ماهر» ينقذ زوجته من محاولة «شامل» للاعتداء عليها (فيديو)

بدأت الحلقة 23 من مسلسل المشوار، بمشهد أكشن مُثير حيث تعدي ماهر (محمد رمضان)، بالضرب على شامل (أحمد صفوت)، بعد محاولته الاعتداء على زوجته ورد “دينا الشربيني” داخل شقة عزة.

واصطحب “ماهر” زوجته “ورد”، قبل أن تدخل “عزة” وتفاجأ بـ"شامل" مطروحًا على الأرض، لتبدأ “عزة” في مهاجمة “ورد” وتحاول تحريضها على “ماهر”، قبل أن توجه لها ورد صفعة على وجهها وتخرج هي وماهر من الغرفة.

مسلسل المشوار من إخراج محمد ياسين وتأليف محمد فريد، ويضم العمل في بطولته كلا من محمد رمضان، وعمرو عبدالجليل وكارولين خليل، ودينا الشربيني، وأحمد مجدي، والعمل من إنتاج ميديا هاب (سعدي- جوهر).

يُعرض مسلسل المشوار يوميًا عبر شاشة قناة dmcالفضائية في تمام الساعة 8:10 مساءً، ويعاد الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا في اليوم التالي، ويعرض على شاشة قناة dmc دراما الساعة 11:15 مساءً، والإعادة في تمام الساعة الساعة 4:30 صباحًا.