الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المجلس الأوروبى يرحب بإعادة انتخاب ماكرون رئيسًا لفرنسا

ماكرون
ماكرون

هنّأ رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على إعادة انتخابه مرة أخرى.

وقال ميشيل عبر تغريدة له على تويتر "أحسنت يا ماكرون"، مضيفا "في هذه الفترة المضطربة، نحتاج إلى أوروبا قوية وفرنسا ملتزمة بشكل كامل باتحاد أوروبي أكثر سيادة واستراتيجية".
ويعد إيمانويل ماكرون أول رئيس يعاد انتخابه منذ جاك شيراك في العام 2002، حسبما أفادت قناة "فرانس 24" مساء اليوم الأحد.
وفاز إيمانويل ماكرون بولاية رئاسية ثانية في فرنسا، متقدمًا على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

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