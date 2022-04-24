محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير منفذ السلوم البرى (صور)

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، أعمال تطوير منفذ السلوم البرى نظرًا لأهميته الاقتصادية والتجارية بين مصر وليبيا وشمال أفريقيا.

رافق المحافظ خلال الجولة كلًا من يرافقه اللواء عمرو إسماعيل رئيس هيئة الموان البرية والجافة واللواء محمد السوسى مدير منفذ السلوم البرى.

واستمع محافظ مطروح لشرح حول أعمال التطوير التى تتم على مساحة 285 فدانًا بهدف تيسير حركة النقل والتجارة والأفراد مع توفير التأمين اللازم.

وتضم أعمال التطوير إقامة 12 مبنى جديد ورفع كفاءة 18 مبنى أخر وذلك على أحدث مستوى واجهزة تكنولوجية، مع مد طرق خرسانية بطول 255 ألف متر وطرق أسفلتية بطول 155 ألف متر، بالإضافة الى منطقة لوجبستية بمساحة 700 فدانا بما يخدم التوسع في حركة التجارة ويوفر مزيد من فرص العمل.

ويجرى العمل بالمنفذ من خلال ثلاث مسارات وهى مسار سيارات النقل مع استيعاب زيادة حجم ومستقبل التجارة البينية كمسار متصل الى الصالة وانهاء الاجراءات ( المرور ، الجمارك الجوازات ) ومسار للسيارات الملاكى ومسار للافراد مع وجود سيارات جولف لنقلهم حتى البوابة ،بما يسرع عبور الافراد خلال ساعة والشاحنات خلال ساعتين مع وجود ساحات انتظار لـ 512 سيارة نقل و استيعاب مزيد من السيارات ومساحة انتظار لـ 800 سيارة ملاكى .

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