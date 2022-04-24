الإثنين 25 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير منفذ السلوم البرى (صور)

محافظ مطروح
محافظ مطروح

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، أعمال تطوير منفذ السلوم البرى نظرًا لأهميته الاقتصادية والتجارية بين مصر وليبيا وشمال أفريقيا.

رافق المحافظ خلال الجولة كلًا من يرافقه اللواء عمرو إسماعيل رئيس هيئة الموان البرية والجافة واللواء محمد السوسى مدير منفذ السلوم البرى.

IMG-20220424-WA0129

واستمع محافظ مطروح لشرح حول أعمال التطوير التى تتم على مساحة 285 فدانًا بهدف تيسير حركة النقل والتجارة  والأفراد مع توفير التأمين اللازم.

وتضم أعمال التطوير إقامة 12 مبنى جديد ورفع كفاءة 18 مبنى أخر وذلك على أحدث مستوى واجهزة تكنولوجية، مع مد طرق خرسانية بطول 255 ألف متر وطرق أسفلتية بطول 155 ألف متر، بالإضافة الى منطقة لوجبستية بمساحة 700 فدانا بما يخدم التوسع في حركة التجارة ويوفر مزيد من فرص العمل.

IMG-20220424-WA0130

ويجرى العمل بالمنفذ من خلال ثلاث مسارات وهى مسار سيارات النقل مع استيعاب زيادة حجم  ومستقبل التجارة البينية كمسار متصل الى الصالة وانهاء الاجراءات ( المرور ، الجمارك  الجوازات ) ومسار للسيارات الملاكى ومسار للافراد مع وجود سيارات جولف لنقلهم حتى البوابة ،بما يسرع عبور الافراد خلال ساعة  والشاحنات خلال ساعتين مع وجود ساحات انتظار لـ 512 سيارة نقل و استيعاب مزيد من السيارات ومساحة انتظار لـ 800 سيارة ملاكى .

IMG-20220424-WA0131

IMG-20220424-WA0134
IMG-20220424-WA0134
IMG-20220424-WA0133
IMG-20220424-WA0133
IMG-20220424-WA0136
IMG-20220424-WA0136
IMG-20220424-WA0137
IMG-20220424-WA0137
IMG-20220424-WA0138
IMG-20220424-WA0138
محافظ مطروح مطروح المشروعات القومية القيادة السياسية حركة النقل منفذ السلوم البري

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

الأكثر قراءة

لماذا كان يخاف محمد مرسي من الابتعاد عن مكتب الإرشاد؟

الاختيار 3 الحلقة 23.. تسريب للشاطر يكشف خطته للسيطرة على رجال الأعمال: «مبقولش إعدمه»

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

أسماء المفرج عنهم بـ«عفو رئاسي»

العائدون الحلقة 23|المخابرات العامة تحبط مخططات إرهابية بـ 4 دول.. ونبيل:«كشفناهم قدام العالم»

«قطعت أذنها وضربتها 27 طعنة».. تفاصيل اعتداء طالبة على مسنة في الفيوم (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل التفكير بما سيكون عليه العالم: أحلام سعيدة مسيو ماكرون!

عبدالوهاب داود

إرهابيون وعلمانيون.. وبينهما «الأزهر» متفقٌ عليه

كريم فرغلى

التنمر على مذهب برامج المقالب

محمد المعتصم

«الاختيار».. إعادة الاعتبار لأبناء سيناء.. «لافى» و«العرجانى» على سبيل المثال

علي سعدة

سأظل أدافع بكل ما اوتيت من قوة عن الأزهر الشريف.. منارة الإسلام

د. منى حلمى

الكتابة والعاصمة العالمية للكتاب 2022

لواء.حمدى البطران

بريطانيا والإرهاب

رشا عبدالمنعم

المسرح المدرسى.. ضرورة تربوية لا رفاهية

صور

تصنيع كحك عيد الفطر 2022

المواطنون يقبلون على كحك عيد الفطر 2022

انطلاق موسم حصاد القمح فى المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)

الأردن يدين تقييد إسرائيل الوصول إلى كنيسة القيامة