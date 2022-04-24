سفير مصر بواشنطن: نحرص على التواصل مع أبناء الجالية فى أمريكا

أكد السفير معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، حرص السفارة على التواصل المستمر مع أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة وإحاطتهم دوريا بكل التطورات المهمة التي تشهدها مصر على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال ما تعده السفارة من نشرات إخبارية وما تنشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ورحب السفير معتز زهران، بالمشاركة القيمة لأبناء الجالية ومقترحاتهم البناءة لدعم جهود السفارة لتعزيز ارتباطهم القوي بالوطن، مشيدا بدعم الجاليات المصرية في الخارج لمصر، ومؤكدا دورهم المحوري في دعم المصالح المصرية في شتى المجالات ومختلف المواقف.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سفير مصر لدى الولايات المتحدة خلال مشاركته ووفد من أعضاء السفارة في قداس عيد القيامة المجيد الذي أقيم بكنيسة سان مارك لواشنطن العاصمة بولاية فرجينيا.

ونقل السفير زهران تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأبناء مصر الأقباط بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأعرب سفير مصر لدى الولايات المتحدة في كلمته عن تهانيه الشخصية وتمنياته بأن تعاد هذه المناسبة على الجالية المصرية في الولايات المتحدة وعلى مصر وشعبها بالرخاء والسلام، مشيرا إلى تزامن هذه المناسبة المجيدة هذا العام مع شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر المبارك، بما يضاعف الفرحة المشتركة لأبناء الوطن الواحد بتلك الأيام المباركة على الجميع.

كما قدّم السفير معتز زهران التهنئة لنيافة الأنبا بيتر أسقف ولايات كارولينا الشمالية والجنوبية وكنتاكي والمشرف البابوي على كنائس ولاية فرجينيا والممثل البابوي في واشنطن العاصمة.

ثم توجه بعد ذلك ووفد السفارة إلى كنيسة سان جورج في ولاية ميريلاند، حيث قدم التهنئة لنيافة الحبر الجليل الأنبا مايكل أسقف وسط وجنوب الساحل الشرقي، وكذلك توجه الوفد إلى كنيسة سان مارى بولاية ماريلاند التابعة لنيافة الأنبا كاراس أسقف ايبارشية ولاية بنسلفانيا وتوابعها في ولايات ديلاوير وميريلاند وويست فرجينيا.

وقدّم كل من نيافة الأنبا بيتر ونيافة الأنبا مايكل ونيافة الأنبا كاراس الشكر لرئيس الجمهورية والسفارة ووزارة الخارجية والجهات الوطنية المصرية على التهنئة والدعم والتواصل المستمر مع الكنائس القبطية والجاليات المصرية في الخارج.