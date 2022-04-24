محافظ القاهرة يشارك إفطار 5 آلاف عامل بهيئة النظافة

شارك اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أكثر من 5 آلاف عامل من عمال هيئة النظافة حفل الإفطار الذى أقامته الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بحديقة الوايلي.

وشارك فى الحفل اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد وعدد من نواب مجلسى الشيوخ والنواب وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة وهيئة النظافة ومسئولى الشركتين المسئولتين عن نظافة المنطقتين الشرقية والغربية، وأسرة الفقيد اللواء عادل أبو حديد رئيس هيئة النظافة السابق .

وأكد محافظ القاهرة على تقديره لجميع العاملين بالهيئة الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفاني وأمانة في الظروف والأوقات كافة، قائلا إن الجهد المبذول من العاملين أصبح محل إشادة من جميع المسئولين فى الدولة لعملهم الهام الذي يساهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

وأشار إلى أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة التي تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة.

وأضاف محافظ القاهرة أن العاصمة تشهد كل يوم تطويرًا جديدًا تمثل هيئة النظافة جزء رئيس فيه.

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