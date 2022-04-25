وقت الإمساك | موعد أذان الفجر يوم 24 رمضان 2022

نقدم لكم موعد الإفطار يوم 24 رمضان 1443 هجريا ووقت الإمساك يوم 25 أبريل 2022 ميلاديا ومواعيد الصلوات الخمس.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة ، مصر

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 25 أبريل 2022 الموافق هجري 24 رمضان 1443 في القاهرة

وقت الإمساك : 03:35 ص

موعد اذان الفجر : 3:45 ص

موعد اذان الظهر : 11:53 ص

موعد اذان العصر : 3:29 م

موعد اذان المغرب : 6:29 م

موعد اذان العشاء : 7:51 م

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية ، مصر

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 25 أبريل 2022 الموافق هجري 24 رمضان 1443 في الإسكندرية

وقت الإمساك : 03:37 ص

موعد اذان الفجر : 3:47 ص

موعد اذان الظهر : 11:58 ص

موعد اذان العصر : 3:36 م

موعد اذان المغرب : 6:35 م

موعد اذان العشاء : 8:00 م

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة ، مصر

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 25 أبريل 2022 الموافق هجري 24 رمضان 1443 في الجيزة

وقت الإمساك : 03:35 ص

موعد اذان الفجر : 3:45 ص

موعد اذان الظهر : 11:53 ص

موعد اذان العصر : 3:29 م

موعد اذان المغرب : 6:29 م

موعد اذان العشاء : 7:51 م

مواعيد الصلاة اليوم في الأقصر ، مصر

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 25 أبريل 2022 الموافق هجري 24 رمضان 1443 في الأقصر

وقت الإمساك : 03:39 ص

موعد اذان الفجر : 3:49 ص

موعد اذان الظهر : 11:47 ص

موعد اذان العصر : 3:17 م

موعد اذان المغرب : 6:17 م

موعد اذان العشاء : 7:36 م

مواعيد الصلاة اليوم في أسوان ، مصر

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 25 أبريل 2022 الموافق هجري 24 رمضان 1443 في اسوان

وقت الإمساك : 03:42 ص

موعد اذان الفجر : 3:52 ص

موعد اذان الظهر : 11:46 ص

موعد اذان العصر : 3:14 م

موعد اذان المغرب : 6:14 م

موعد اذان العشاء : 7:32 م