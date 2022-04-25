الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وقت الإمساك | موعد أذان الفجر يوم 24 رمضان 2022

أذان الفجر
أذان الفجر

نقدم لكم موعد الإفطار يوم 24 رمضان 1443 هجريا ووقت الإمساك يوم 25 أبريل 2022 ميلاديا ومواعيد الصلوات الخمس.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة ، مصر

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 25 أبريل 2022 الموافق هجري 24 رمضان 1443 في القاهرة

 

وقت الإمساك : 03:35 ص

موعد اذان الفجر : 3:45 ص

موعد اذان الظهر : 11:53 ص

موعد اذان العصر : 3:29 م

موعد اذان المغرب : 6:29 م

موعد اذان العشاء : 7:51 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية ، مصر

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 25 أبريل 2022 الموافق هجري 24 رمضان 1443 في الإسكندرية

وقت الإمساك : 03:37 ص

موعد اذان الفجر : 3:47 ص

موعد اذان الظهر : 11:58 ص

موعد اذان العصر : 3:36 م

موعد اذان المغرب : 6:35 م

موعد اذان العشاء : 8:00 م

 

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رابط بيت الزكاة والصدقات المصري لحساب زكاة عيد الفطر 2022

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تقبل الله منا ومنك.. موعد عيد الفطر المبارك 2022 في مصر

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة ، مصر

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 25 أبريل 2022 الموافق هجري 24 رمضان 1443 في الجيزة

وقت الإمساك : 03:35 ص

موعد اذان الفجر : 3:45 ص

موعد اذان الظهر : 11:53 ص

موعد اذان العصر : 3:29 م

موعد اذان المغرب : 6:29 م

موعد اذان العشاء : 7:51 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في الأقصر ، مصر

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 25 أبريل 2022 الموافق هجري 24 رمضان 1443 في الأقصر

 

وقت الإمساك : 03:39 ص

موعد اذان الفجر : 3:49 ص

موعد اذان الظهر : 11:47 ص

موعد اذان العصر : 3:17 م

موعد اذان المغرب : 6:17 م

موعد اذان العشاء : 7:36 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في أسوان ، مصر

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 25 أبريل 2022 الموافق هجري 24 رمضان 1443 في اسوان

وقت الإمساك : 03:42 ص

موعد اذان الفجر : 3:52 ص

موعد اذان الظهر : 11:46 ص

موعد اذان العصر : 3:14 م

موعد اذان المغرب : 6:14 م

موعد اذان العشاء : 7:32 م

وقت الامساك موعد أذان الفجر موعد آذان الظهر موعد آذان العصر موعد أذان المغرب موعد اذان العشاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

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