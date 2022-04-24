الإثنين 25 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: طرح مصر لتأمينات الحياة أواخر العام الجارى

من الحدث
من الحدث

أكد هشام توفيق وزير  قطاع الأعمال العام، طرح شركة مصر لتأمينات الحياة، أواخر العام الجاري في البورصة، مضيفا: “نسعى إلى طرح مصر للتأمين أيضا الفترة المقبلة”.

جاء ذلك خلال حفل إفطار شركة مصر للتأمين اليوم  بحضور الوزير، وباسل الحيني رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين، وعمر جودة رئيس شركة مصر للتأمين، وقيادات التأمين.

أشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى للارتقاء بشركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياهة، بما يضمن تحقيق ربحية جيدة من خلال حصة سوقية مناسبة ربما ينعكس بالإيجاب على العاملين، لافتا أن قطاع التأمين من أهم قطاعات الوزارة، والتي تحقق نتائج متميزة نظرا للمجهود المبذول من المجموعة ومن قياداتها.
وأوضح أن من بين محاور التطوير تحديث المنتجات وطرق التسعير وأسلوب تقديم الخدمات التأمينية بهدف تعظيم معدلات النمو والربحية وزيادة الحصة السوقية لشركات التأمين، وتنمية العنصر البشرى من خلال الاهتمام بالتدريب وتنمية المهارات الإدارية والبيعية، فضلا عن الاستعانة بعدد من الخبراء الاكتواريين، وتحسين أساليب إدارة الاستثمارات المالية الضخمة لمجموعة القابضة للتأمين لتعظيم العوائد المحققة منها، والتحول الرقمى من خلال الميكنة وإدخال نظام تخطيط ومتابعة موارد المؤسسة. 

شركة مصر للتأمين إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام نظمت اليوم الأحد الموافق ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ حفل إفطار بحضور وزير قطاع الأعمال العام وباسل الحيني رئيس الشركة القابضة للتأمين وذلك لتكريم العاملين في قطاع الانتاج وشركات الوساطة في اطار رفع مستوى وزيادة الانتاج في الشركة. 

مصر تخطيط السوق مستوى حفل تكريم الاستثمار وزير

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وائل لطفي

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