«الاختيار».. إعادة الاعتبار لأبناء سيناء.. «لافى» و«العرجانى» على سبيل المثال

من ضمن الأشياء الجميلة التى يحققها مسلسل «الاختيار» أنه يعيد الاعتبار لأبناء سيناء، ويقدم صورة لدورهم الذى قاموا به فى لحظة حرجة من عمر الوطن، معظم الناس لا يعرف شيئًا، ومن يعرف كان كلامه قليلًا.. المسلسل فتح الباب لكى نقول للشرفاء من أبطال سيناء من رجال القبائل «شكرًا»، كانت الحرب على أشدها مع الإرهاب.. الاختيارات كانت شديدة الصعوبة.. دولة تستعيد عافيتها وإرهاب يمتلك سلاحًا يُوجه إلى الصدور، الأزمة أن الطلقة كانت قريبة جدًا.. تصدير فكرة أن أبناء سيناء يحمون الإرهاب ويكرهون الدولة كانت أحد أهم ملامح الخطاب الإعلامى لميليشيا الإخوان الإلكترونية وإعلامهم الذى لم يتوقف يومًا من وقت حكم مبارك عن صنع فجوة كبرى تارة عن طريق الشائعات، وتارة أخرى عن طريق تصدير نوعيات، مثل مسعد أبوفجر، باعتبارها ممثلة لبدو سيناء.

ميزة «الاختيار» أنه «براند»، وأهمية ما يعرض فيه أنه يحظى بمصداقية ومتابعة.. مصداقية لأنه يدعم كلامه بالتسجيلات والوثائق، والمتابعة نتيجة لأسباب نعرفها كلنا.. لذا كان ضروريًا طرح الدور الوطنى لمشايخ سيناء وأبنائها وأبطالها الذين ساهموا فى حماية الأرض، ووقفوا إلى جانب الجيش والشرطة، وقدموا أرواحهم ومعلوماتهم ووقفوا فى المعركة إلى جانب البلد.. فى الجزء الأول من «الاختيار» شاهدنا شخصية الشيخ سالم السبع، التى قدمها النجم دياب.. الشخصية الحقيقية هى أقرب إلى شخصية البطل السيناوى «سالم لافى» الذى استشهد على يد الإرهاب بعد أن وقف مع القوات المسلحة، ومعه أبطال سيناء من شباب القبائل درعًا وسيفًا.

بدأ «لافى» عملية التحول فى حياته بعد اشتعال الحرب على الإرهاب فى سيناء، وقتها كان قد تحول إلى رمز للشباب السيناوى، وذاع صيته بعد تدخله لاحتواء الشباب ومنع النزاعات وحل المشاكل، لكن الشهرة الحقيقية له كانت بعد أن أعلنت قبيلة «الترابين»، بالتحالف مع قبائل أخرى، بقيادته، النزول إلى ساحة القتال بالتنسيق مع الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب لتطهير سيناء، وقتها خاض «لافى» حربًا شرسة ومواجهة مع «أنصار بيت المقدس».. وجود «لافى» ومعه أبناء القبائل كان مهمًا وحسم عمليات كثيرة وساهم بكل وطنية فى عمليات كثيرة أيضًا.. لم يكن أحد يعرف دوره ولم يكن أحد يعرف علاقته بالشهيد أحمد منسى.. لكن «الاختيار» قدمه للناس، التى أحبته وبكت فى لحظة استشهاده.

فى «الاختيار ٣» يعود أبناء سيناء للظهور ليعرف الناس دورهم الوطنى من جديد، وكيف أنهم فى لحظة الاختيار كان اختيارهم الوطن.. يقدم المسلسل شخصية الشيخ أحمد، الذى يقدمه الفنان منذر رياحنة، الشخصية هى أقرب لشخصية إبراهيم العرجانى.. تفاصيل ما دار فى المسلسل تحكى عن الشيخ أحمد ابن القبيلة والرجل القوى الذى وقف فى وجه خيرت الشاطر ورفض أن يكون شريكه أو يحصل منه على الأموال مقابل شراكة وهمية تسمح للإخوان والجماعات المتطرفة بالتحرك.. ما فعله الشيخ أحمد مع خيرت الشاطر كان جزءًا مما فعلته الشخصية الحقيقية التى وقفت ودافعت عن تراب سيناء ضد من أراد أن يخطف البلد.

ميزة «الاختيار» أنه يقدم لنا أبطالًا لا نعرف عن بطولاتهم ولا ما قدموه.. لتعرف الأجيال الجديدة أن هناك أبطالًا بيننا على كل المستويات عندما حانت لحظة الاختيار.. اختاروا مصر.