الأحد 24 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سلطنة عُمان تسهم في الإفراج عن 14 أجنبيا محتجزا باليمن

الخارجية العمانية
الخارجية العمانية

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، المساهمة في الإفراج عن 14 أجنبيا من المتحفظ عليهم في اليمن، ونقلهم إلى مسقط؛ تمهيدا لعودتهم إلى بلادهم.
وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن ذلك يأتي امتثالا لأوامر سلطان عمان هيثم بن طارق بالعمل على "تلبية التماس حكومات المملكة المتحدة وإندونيسيا والهند والفلبين؛ للمساعدة في الإفراج عن 14 شخصا من رعايا هذه الدول المتحفظ عليهم في اليمن على خلفية قضايا مختلفة".
وأضافت الوكالة أن سلطنة عُمان قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية في صنعاء، التي تجاوبت مع هذه المساعي.
وتابعت: "أنه بعد التواصل مع المملكة العربية السعودية لتسهيل إصدار التصاريح اللازمة، تم اليوم نقل المفرج عنهم من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العُماني، تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم".

وكانت أكدت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، في اجتماعها الأول بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الهيئة محمد الغيثي، مبدأ التصالح والتوافق والتعاون، وروح العمل الجماعي وتوحيد المواقف لما فيه خدمة المصالح الوطنية العليا، لافتة إلى أن هذه المسؤولية الوطنية تحتاج إلى مزيد من التكاتف والمقاربة، وانتهاج سبل تحقق للشعب اليمني تطلعاته نحو استقرار وسلام دائم.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الاجتماع ناقش أولويات المرحلة المقبلة لعمل الهيئة، بما يتوافق مع الأهداف التي أنشئت من أجلها، لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وتهيئة الظروف المناسبة لتعزيز التوافق والشراكة بين مختلف القوى والمكونات السياسية بما يؤدي إلى ترسيخ حضور الدولة ومؤسساتها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

الأكثر قراءة

أسماء المفرج عنهم بـ«عفو رئاسي»

الحكومة تحظر نقل القمح بين المحافظات وتتوعد بعقوبات رادعة

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

أم تنهى حياة طفلتها بمعاونة عشيقها فى الشرقية.. وتحرك من النيابة ضد المتهمين

القوات المسلحة تنجح فى تطهير كامل المدن والقرى حتى خط الحدود الدولية الشرقية من «فلول الإرهاب»

الجامعة العربية: التصعيد الإسرائيلي في القدس ينذر بإدخال المنطقة في دوامة من العنف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

إرهابيون وعلمانيون.. وبينهما «الأزهر» متفقٌ عليه

كريم فرغلى

التنمر على مذهب برامج المقالب

محمد المعتصم

«الاختيار».. إعادة الاعتبار لأبناء سيناء.. «لافى» و«العرجانى» على سبيل المثال

علي سعدة

سأظل أدافع بكل ما اوتيت من قوة عن الأزهر الشريف.. منارة الإسلام

د. منى حلمى

الكتابة والعاصمة العالمية للكتاب 2022

لواء.حمدى البطران

بريطانيا والإرهاب

رشا عبدالمنعم

المسرح المدرسى.. ضرورة تربوية لا رفاهية

القس. رفعت فكرى

بهجة العيد فى بورسعيد

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)

الأردن يدين تقييد إسرائيل الوصول إلى كنيسة القيامة