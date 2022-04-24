سلطنة عُمان تسهم في الإفراج عن 14 أجنبيا محتجزا باليمن

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، المساهمة في الإفراج عن 14 أجنبيا من المتحفظ عليهم في اليمن، ونقلهم إلى مسقط؛ تمهيدا لعودتهم إلى بلادهم.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن ذلك يأتي امتثالا لأوامر سلطان عمان هيثم بن طارق بالعمل على "تلبية التماس حكومات المملكة المتحدة وإندونيسيا والهند والفلبين؛ للمساعدة في الإفراج عن 14 شخصا من رعايا هذه الدول المتحفظ عليهم في اليمن على خلفية قضايا مختلفة".

وأضافت الوكالة أن سلطنة عُمان قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية في صنعاء، التي تجاوبت مع هذه المساعي.

وتابعت: "أنه بعد التواصل مع المملكة العربية السعودية لتسهيل إصدار التصاريح اللازمة، تم اليوم نقل المفرج عنهم من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العُماني، تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم".

وكانت أكدت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، في اجتماعها الأول بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الهيئة محمد الغيثي، مبدأ التصالح والتوافق والتعاون، وروح العمل الجماعي وتوحيد المواقف لما فيه خدمة المصالح الوطنية العليا، لافتة إلى أن هذه المسؤولية الوطنية تحتاج إلى مزيد من التكاتف والمقاربة، وانتهاج سبل تحقق للشعب اليمني تطلعاته نحو استقرار وسلام دائم.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الاجتماع ناقش أولويات المرحلة المقبلة لعمل الهيئة، بما يتوافق مع الأهداف التي أنشئت من أجلها، لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وتهيئة الظروف المناسبة لتعزيز التوافق والشراكة بين مختلف القوى والمكونات السياسية بما يؤدي إلى ترسيخ حضور الدولة ومؤسساتها.