الحلقة 23 من «الكبير أوي»| مربوحة تدل الكبير على طريقة لإخراج اللباد من جسد العترة

تواصل قناة ON عرض حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، وشهدت الحلقة 23 أحداثا متنوعة بعد ظهور العفريت اللباد الذي قلب دوار الكبير رأسا على عقب.

ويقوم الكبير بندب حظ العترة من خلال أشعار، وتحاول مربوحة أن تؤكد للكبير أنها قرأت من خلال إحدى الصفحات على الإنترنت طريقة إخراج اللباد من جسد العترة، وذلك في مشهد كوميدي، حيث تنصحه بعمل زار لإخراج العفريت.

ثم يصطحب الكبير عفريت العترة في جولة في المزاريطة، فيذهب به إلى قهوة المزاريطة، ويقابل في المقهى نفادي، حيث قام بالاتفاق معه مسبقا على مقابلته في المقهى وترتيب اللقاء على أنه صدفة، كما استعان الكبير بفرقة طبل بلدي لاستقبال عفريت العترة.

مواعيد عرض مسلسل الكبير اوى الجزء السادس الحلقة 23

ويُعرض المسلسل بشكل حصري على شبكة قنوات "ON E" قبل بداية موسم رمضان، إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 6، والتي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا، وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين يتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي.

مسلسل "الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي، الوجه الصاعد رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، عُبد الرحمن حسن، مصطفى غريب، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين؟، وتأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.