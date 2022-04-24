الحلقة 23 من الكبير أوي 6| جوني يستغل عفريت العترة في تقديم فيديوهات على يوتيوب

تطورت الأحداث بشكل كبير في مسلسل الكبير أوي الجزء السادس الحلقة 23، فبعد تحول الكبير على يد عفريت العترة إلى قرد، تترجى مربوحة العفريت “اللباد” لإعادة الكبير إلى هيئته الأولى.

على الجانب الآخر يبدأ جوني في التفكير في استغلال عفريت العترة لتحقيق أكبر مشاهدات عبر اليوتيوب؛ فيتفق مع هجرس على إقناع عفريت العترة اللباد على تقديم فيديو عبر يوتيوب، ويوافق العفريت على ذلك، ويبدأ جوني في تسجيل الفيديو ويظهر عفريت العترة في الفيديو، ويبدأ جوني في إلقاء بعض الأسئلة على العفريت، مثل انتماءه الكروي وأفضل لاعب بالنسبة له، ومن هم الأشخاص الذين لبسهم العفريت خلال حياته.

كما يسأل جوني العفريت عن أمنيته، فيقول العفريت إن أمنيته الوحيدة هي عمل كشك لوالده العفريت.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء السادس الحلقة 23

ويُعرض المسلسل بشكل حصري على شبكة قنوات "ON E" قبل بداية موسم رمضان، إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 6، والتي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا، وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين يتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي.

مسلسل "الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي، الوجه الصاعد رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، عُبد الرحمن حسن، مصطفى غريب حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، و أسماء جلال، و سليمان عيد وآخرين و تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.