نجوم المسرح يتألقون فى دراما رمضان: «أبوالفنون» أكسبنا الثقة والمهارة والقدرة على التنوع

أداء فريد واحترافية عالية أبداها نجوم المسرح المشاركون فى دراما الموسم الرمضانى هذا العام، حيث قدموا أدوارًا مميزة وعميقة جذبت الجمهور وأظهرت مدى قوة التدريب والجدية والقدرة على التنوع التى اكتسبوها على خشبة «أبوالفنون».

وقالت الفنانة غادة طلعت، التى تشارك فى مسلسل «المشوار» وتؤدى دور عاملة فى مصنع، إن تجربتها فى المسرح كانت ثرية، خاصة أنها عملت مع المخرج الكبير خالد جلال، وقدمت معه عرض «سينما مصر»، الذى استفادت منه للغاية.

وأضافت «غادة» أنها أدركت من خلال هذا العرض، معنى أن تقف أمام جمهور مباشرة، وأن تستقبل رد فعله على أدائها بشكل لحظى، موضحة: «لم يكن هذا المعنى واضحًا بالنسبة لى إلا عندما وقفت على خشبة المسرح ومثلت عليها، لأن المسرح يختلف كثيرًا فى رد الفعل المباشر، كما أنه جعل شخصيتى أقوى».

ولفتت إلى أنها تحمست للعمل مع المخرج محمد ياسين فى «المشوار»، معتبرة أنه إضافة كبيرة جدًا، وأن العمل معه حلم لأى ممثل، خاصة أنه يستطيع أن يخرج أفضل ما فى داخل الفنان.

وتحدثت عن دورها فى «المشوار»، قائلة: «دور يحتاج لممثلة قوية وقادرة على التعبير عن مشاعر الشخصية المتناقضة، وهو ما أخبرنى به المخرج محمد ياسين، إذ قال لى: (أنا اخترتك عشان عايز ممثلة غير عادية تعمل الدور العادى ده، وعايز تفاصيل واضحة)»، مضيفة: «الحمد لله حُزت إعجابه من أول بروفة، وأنا راضية أيضًا عن ردود أفعال الجمهور، وكل الناس بتقولى كلام حلو جدًا».

أما الفنانة نجلاء يونس، التى تؤدى دور «عبير» فى مسلسل «فاتن أمل حربى»، فقالت إنها تخرجت فى قسم المسرح شعبة التمثيل والإخراج بكلية الآداب، وتعلمت على أيدى الفنانين والأساتذة سمير حسنى وخليل مرسى وفهمى الخولى وأحمد حلاوة والشريف خاطر.

واعتبرت أن المسرح رغم أنه مخزن الطاقة ومصدر الحرفة، لكن تقنياته مختلفة تمامًا عن التمثيل أمام الكاميرا، مضيفة: «سيظل هو الشغف الأول والأخير، وأنا استفدت كثيرًا من العمل عليه، وتتلمذت على أيدى الفنانين عونى كرومى وقاسم محمد».

وتابعت: «عملت مع المخرج هانى المتناوى فى فرقة (الشنطة) بمسرح الهناجر تحت قيادة الفنانة الكبيرة هدى وصفى، وتدربت مع الفنان أحمد كمال عبر ورشة المخرج خالد جلال بمركز الإبداع».

وأشارت إلى أنها تحمست للغاية حين اختارها ماندو العدل مخرج «فاتن أمل حربى» للمشاركة فيه، لأنها شاهدت أغلب أعماله وتعرف عنه اهتمامه بتفاصيل الحكاية والممثل مع جودة الصورة ووضع اللمسات الخاصة بلغة بسيطة وواضحة.

بدورها، حكت الفنانة وفاء عبده، التى شاركت فى مسلسلى «وسط البلد» و«فاتن أمل حربى»، عن بدايتها، والتى كانت فى فرقة موسيقى عربية بقصر الثقافة بشبرا، ثم فى عروض مسرح الهواة والثقافة الجماهيرية والمسرح المستقل ومركز الإبداع والهناجر ومسرح الدولة، إلى جانب المشاركة كممثلة ومخرج منفذ لفرقة أتيليه المسرح المستقلة، وكان آخر عرض قدمته معها هو «سيدة الفجر» على خشبة مسرح الطليعة.

وقالت إن المخرج أحمد شفيق هو من رشحها لمسلسل «وسط البلد»، إذ عملت معه من قبل فى مسلسل «حكاية على الهامش»، لافتًا إلى أنها أدت دور موظفة بشركة أدوية يعمل بها «فضل» الذى يؤدى دوره الفنان جمال عبدالناصر، بطل المسلسل.

وتحدثت عن تفاصيل العمل، قائلة: «لكن مع الوقت يمر فضل بظروف صعبة، ويتم فصله من عمله، وتحاول مع زملائها إثبات براءته من التهمة التى وجهت إليه، وإعادته إلى عمله مرة أخرى».

أما دورها فى مسلسل «فاتن أمل حربى»، فقالت إن أحمد الزغبى كاستنج دايريكتور العمل هو من رشحها لتجسيد شخصية «توحة»، معبرة عن سعادتها بالاتصالات والتهانى التى وردت إليها بعد ظهورها مع النجمة نيللى كريم فى العمل.

أما صلاح الدالى، أحد أبطال مسلسل «يجعله عامر»، فعبر عن فخره بالعمل فى المسرح، معتبرًا أنه كان فارقًا فى تجربته، ومنحه القدرة بشكل واضح على صناعة المحتوى، لأن «أبوالفنون» يجعل الإحساس بالجمهور أعلى.

ولفت إلى أن بداية مشاركته فى «يجعله عامر» كانت عبر أداء ٥ مشاهد فقط، لكن توسع الدور بعد اعتذار البطل الأساسى، لافتًا إلى أن كواليس العمل كانت أسرية بمعنى الكلمة.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة فى المسلسل، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور مع تطور الأحداث خلال الأيام المقبلة.

بينما قال الفنان عبدالرحمن القليوبى، الذى يشارك فى مسلسل «جزيرة غمام»، إن عمله فى المسرح ساعده كثيرًا فى الوقوف أمام الكاميرا، كاشفًا عن أنه ما زال يدرس فى السنة الرابعة فى قسم تمثيل وإخراج بمعهد الفنون المسرحية.

وذكر أن دراسته فى المعهد أفادته للغاية، كما استفاد من مشاركته فى المهرجانين العربى والعالمى، اللذين يقامان فى المعهد، لافتًا إلى حصوله على العديد من الجوائز، مواصلًا: «أصقلت الموهبة بالدراسة لأستفيد منها أكثر».

وأعرب عن سعادته بالمشاركة فى «جزيرة غمام»، قائلًا: «المرة الثانية التى أعمل فيها مع المخرج حسين المنباوى، والمشاركة الأولى فى عمل من كتابة المؤلف عبدالرحيم كمال». ولفت إلى أن سيناريو العمل جذبه منذ بدايه قراءته، مضيفًا: «سعيد جدًا بالدور رغم أنه لم يكن كبيرًا مثل الأدوار التى حصلت عليها من قبل، لكن الشخصية درامية ومهمة جدًا فى السياق، وتختلف تمامًا عما قدمته من قبل، والحلقات المقبلة ستشهد تصاعدًا فى الأحداث».