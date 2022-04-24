ماركو أسينسيو لـ«الدستور »: صلاح من أفضل لاعبى العالم.. وفوجئت بعدم تأهل مصر إلى المونديال

بعد «كورتوا».. جناح الريال يتحدث لأول مرة مع صحيفة مصرية وعربية

«الريمونتادا» أمام باريس «ليلة ساحرة»

كنا سيئين فى «الكلاسيكو».. والهزيمة لا تعكس أداءنا

يقدم ماركو أسينسيو، جناح ريال مدريد الإسبانى، أفضل مواسمه من الناحية الرقمية مع فريقه، فاللاعب سجل ١١ هدفًا هذا الموسم فى مختلف المسابقات، منها ٩ فى بطولة الدورى الإسبانى، ما يجعله ثالث هدافى الفريق خلف كريم بنزيما وفينسيوس جونيور، كما قاد «الملكى» للانتصار على أوساسونا فى آخر المباريات، بتسجيله هدفًا قرب كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتى إلى لقب «الليجا». تطور أسينسيو منذ انضمامه لنادى العاصمة الإسبانية كان هائلًا، بدءًا من مساهمته فى فوز الفريق بلقبى دورى أبطال أوروبا، مرورًا بمستواه الاستثنائى أمام برشلونة فى سوبر إسبانيا ٢٠١٧، لكنه أُصيب بتمزق فى الرباط الصليبى للركبة خلال الفترة التحضيرية لموسم ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، ما عطل مسيرته قليلًا. لكن اللاعب الإسبانى عاد بكل قوة هذا الموسم، ليحجز مكانًا أساسيًا فى تشكيل «أنشيلوتى» أغلب فترات الموسم، وسط انتهاء عقده مع ريال مدريد فى نهاية الموسم المقبل، واهتمام عدد من الفرق الإنجليزية والإيطالية بضمه، وإن كان يفضل استكمال مسيرته مع «الملكى». «الدستور» تحاور فى السطور التالية ماركو أسينسيو، فى أول حواراته الصحفية مع وسيلة إعلام مصرية وعربية على حد سواء، بعدما نجحت فى إجراء حوار مع زميله تيبو كورتوا، قبل أسبوع، وهو الحوار الذى تداولته مختلف وسائل الإعلام حول العالم.

■ موسم استثنائى للفريق حتى الآن فى الدورى الإسبانى ودورى الأبطال، عكرت صفوه قليلًا الهزيمة على ملعبكم أمام برشلونة فى «الكلاسيكو».. كيف تصف هذه الخسارة؟

- «الكلاسيكو» على ملعبنا كان حقًا مباراة سيئة بالنسبة لنا. فى كل موسم هناك مباراة أو اثنتان سيئتان للغاية، وللأسف حظينا بواحدة منها ضد برشلونة، لكن على أى حال، هذه المباراة لا تعكس مستوى أدائنا طوال الموسم.

■ جمهور ريال مدريد حزن بشدة بسبب هذه المباراة.. ما رسالتك لهم؟

- يعرف جمهورنا ما ذكرته جيدًا. بأن تلك المباراة لا تمثل مستوانا طيلة الموسم. وأريد أن أقول إنه طيلة أحداثها أو فى المباريات التى تلتها، كان سلوك جمهورنا معنا رائعًا، من خلال الدعم الذى قدموه لنا، فمشجعو ريال مدريد هم الأفضل فى العالم.

■ التأهل لنصف نهائى دورى أبطال أوروبا على حساب تشيلسى.. كيف ترى حظوظكم فى الفوز باللقب؟

- كانت المباراة الأولى فى «ستامفورد بريدج» جيدة للغاية، كانت عقليتنا صحيحة وصائبة، وهاجمنا فى هذه المواجهة منذ الدقيقة الأولى، لنظهر أننا نريد الفوز بكل شىء هذا العام، ونأمل فى تحقيق ذلك بكل تأكيد.

■ وماذا عن «الريمونتادا» التاريخية أمام باريس سان جيرمان فى دور الـ١٦؟

- كانت واحدة من تلك الليالى الساحرة التى بنت أسطورة وإرث ريال مدريد عبر التاريخ، ما زلنا غير قادرين على شرح كيف حدث ذلك، لكنه حدث. بطبيعة الحال، لم تكن هناك حاجة إلى ليلة مثل هذه لكى نعرف أن ريال مدريد يمكنه دائمًا أن يطمح ويرغب فى الفوز بدورى أبطال أوروبا.

■ فقدت «الليجا» لاعبين كبار مثل ميسى وراموس ورونالدو.. ما رأيك فى التقارير التى تربط انتقال محمد صلاح إلى إسبانيا؟

- محمد صلاح هو أحد أفضل اللاعبين فى العالم، وكان فى صدارة كرة القدم لسنوات عديدة، بالإضافة إلى ذلك، هو فى نادٍ رائع مثل ليفربول، الذى خاض وتنافس فى معارك عظيمة للفوز بألقاب عظيمة على مدار سنوات طويلة.

■ محمد صلاح يلعب فى مركزك ولعبت أمامه العام الماضى.. كيف تصفه باختصار؟

- محمد صلاح باختصار هو لاعب لديه موهبة خاصة وعظيمة وساق يسرى جيدة جدًا يلعب بها بامتياز، إنه لمن دواعى سرورى دائمًا مشاهدة أى مباراة يلعب فيها.

■ لعبت أمام منتخب مصر فى أوليمبياد طوكيو رفقة منتخب إسبانيا.. ما رأيك فى الكرة المصرية بشكل عام مما رأيته فى تلك المباراة؟

- الحقيقة أننى فوجئت بعدم تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم فى قطر، فمصر تلعب كرة قدم جيدة للغاية، وتمكن لاعبوها من التكيف بشكل جيد للغاية مع متطلبات كرة القدم العالمية، لذا فوجئت بعدم تأهلها إلى المونديال للأمانة.