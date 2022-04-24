الأحد 24 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تقرير: استخدام العملات المشفرة في نيجيريا في تسارع

العملات المشفرة
العملات المشفرة

أكد تقرير اقتصادي صادر عن مؤسسة "كو كوين"، المتخصصة في مجال العملات المشفرة، أن 35٪ من البالغين النيجيريين من المستثمرين بالعملات المشفرة، كما أن النيجيريين يتبنون العملات المشفرة بحكم وصولهم المحدود إلى الخدمات المالية بأسعار معقولة وكمخزن للقيمة.
وكشف التقرير أن 70٪ من مستثمري العملات الرقمية النيجيريين يعتزمون زيادة استثماراتهم في العملة المشفرة خلال الأشهر الستة المقبلة، مع تسارع تبني الأصول الرقمية في البلاد.
وفقًا للتقرير، فإن 33.4 مليون نيجيري، يمثلون 35٪ من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، يمتلكون حاليًا عملات رقمية أو تداولوا عملات مشفرة خلال الأشهر الستة الماضية.
أشار التقرير أيضًا إلى أن 52٪ من مستثمري التشفير النيجيريين يخصصون أكثر من نصف أصولهم للعملات المشفرة، في الوقت نفسه، يقوم 65٪ من مستثمري العملات الرقمية النيجيريين بعمل إيداع قانوني للعملات المشفرة عبر التداول.
لفت التقرير إلى أن معدلات الإقبال على العملات المشفرة يمكن أن تُعزى إلى حقيقة أن العملة النيجيرية، "نيرة"، قد انخفضت بأكثر من 209٪ في السنوات الست الماضية، و"مع ارتفاع معدلات التضخم الوطنية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008، ساء المناخ الاقتصادي الصعب في نيجيريا بسبب جائحة كورونا، مما جعل العملات المشفرة مصدر دخل بديلًا جذابًا، لا سيما في السوق الصاعدة في عام 2021".
أظهر التقرير أن مستثمري العملات الرقمية النيجيريين يخصصون 60٪ في المتوسط من محافظهم للعملات المشفرة، تليها الودائع النقدية/المصرفية (20٪) والعملات الأجنبية (7٪)، والأدوات الأخرى، فيما يخصص 52٪ من مستثمري التشفير النيجيريين أكثر من نصف استثماراتهم للعملات المشفرة، بينما يخصص ما يسمى بـ "مستثمري التشفير الفائقين"، الذين يمثلون 22٪ من إجمالي مستثمري التشفير في البلاد، أكثر من 90٪ من محافظهم الاستثمارية للعملات المشفرة.
وختم التقرير بالقول: "أصبحت في نيجيريا العملات المشفرة أداة مالية مهمة في الدولة الأفريقية في أوقات الصعوبات الاقتصادية كوسيلة للدفع وتخزين القيمة".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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