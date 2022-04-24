محافظ بورسعيد: توفير الماشية للمزارعين بسهل الطينة للارتقاء بالثروة الحيوانية.

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المحافظة ستوفر عدد كبير من الماشية التي تنتجها محطة تسمين الماشية جنوب المحافظة للمزارعين بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، وذلك في إطار التيسيرات التي تقدمها المحافظة للمزارعين، وبما يساهم في الارتقاء بالثروة الحيوانية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن منطقة سهل الطينة أصبحت تضم أجود أنواع التربة الخصبة التي تعطي خيرا وفيرا، وهو ثمار جهد وعرق المزارع وإصراره على تعمير هذا المكان الذي يقع وسط موقع جغرافي فريد بجانب مشروعات تنمية منطقة شرق بورسعيد ليصبح ذلك المكان محط أنظار العالم كله، فشرق بورسعيد يتم تنميتها زراعيا ولوجستيا واقتصاديا وصناعيا، فضلا عن مشروعات الإنتاج الحيواني والنباتي، كما أن المحافظة تقف مع المزارع الجاد الذي نجح في تعمير الأرض وتحويلها إلى أرض خصبة تنتج أجود المحاصيل الزراعية.

ولفت اللواء عادل الغضبان، أن محطة تسمين الماشية حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، بعد أن حققت الهدف الرئيسي منها وهو الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم الحمراء للمحافظة بعد تطويرها وتحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

وفي شأن آخر عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، لمتابعة مستجدات العمل في عدد من المشروعات الجارية بالأحياء، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للشئون الفنية، وعدد من مستشاري المحافظة والأجهزة التنفيذية.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ نسب التنفيذ الحالية في المشروعات الخدمية الجديدة، ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية في المشروعات، وتشكيل لجان لمتابعة سير العمل أولا بأولا، مؤكدا أن محافظة بورسعيد تشهد طفرة غير مسبوقة في مستوى المشروعات الخدمية والتنموية التي تقدم خدمات على أعلى مستوى للمواطن، وأكد المحافظ على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل لإنجاز المشروعات في أقرب وقت وفقا للمواعيد الزمنية المقررة.