الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المصريين الأحرار» بالبحيرة يهنئ الأنبا باخوميوس بعيد القيامة المجيدة

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار يشارك احتفالات عيد القيامة

شارك حزب المصريين الأحرار بمحافظة البحيرة احتفالات عيد القيامة المجيدة، وسط أبناء غربال بمدينة دمنهور.

وترأس أحمد حمودة أمين عام المحافظة وعضو الهيئة العليا، وفد ضم هاني مهنا أمين التنظيم وعضو الهيئة العليا، وعمر الخولي أمين الشباب، وسعيد عمر عبداللا مسئول الإعلام بالمحافظة.

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وقدم حمودة التهنئة للقس سيلا سامى راعي كنيسة مار يوحنا الحبيب بمناسبة الأعياد وأبناء الكنيسة، كما أرسل برقية تهنئة والورود لتهنئة الانبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.

واستقبل أهالي كنيسة غربال وفد الحزب وتهنئة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، بالزغاريد والتصفيق الحاد، تعبيراً عن المحبة والامتنان للحرص علي مشاركة القرية احتفالها.

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ونقل أمين المحافظة أحمد حمودة تهنئة الدكتور عصام خليل بمناسبة العيد المجيد، داعيا أن يحفظ الله مصر وشعبها الأصيل.

ووجه القس سيلا راعي الكنيسة الشكر للدكتور عصام خليل، وهيئة مكتب البحيرة على المشاعر الطيبة التي دائما تجمع أبناء الشعب المصري بصفة عامة وحزب المصريين الأحرار بصفة خاصة.

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مصر حزب المصريين المصريين الأحرار عيد القيامة المجيد الأنبا باخوميوس عصام خليل مطران البحيرة التهنئة

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