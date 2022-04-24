لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. تاج الذكر والتسبيح أفضل الأدعية قبل الإفطار

يبحث العديد من المؤمنين عن أحب وأفضل الأدعية قبل الإفطار حيث أنها ساعة استجابة، وقال الله تعالي للمؤمن دعوة عند الإفطار لا ترد.

لذا يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل" عن أفضل الأدعية قبل الإفطار في رمضان ٢٣ وخصوصا أنها ليلة من الليالي الوترية، ومن الجائز أن تكون ليلة القدر، حيث ينعم الله على عباده، وتنزل الملائكة لتصافح المؤمنين، والله عزوجل اخفي تلك الليلة على عباده لكي يكثرون من الدعوات.

23 رمضان.. أفضل الأدعية قبل الإفطار



لذا نرصد في التقرير التالي أفضل و أفضل الأدعية قبل الإفطار التي يجب ترددها قبل أذان المغرب في ٢٣ رمضان ٢٠٢٢



"لّا إِلَهَ إِلاَّ أنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِين"

"أسْتَغـفِرُ اللّه الـذيْ لا إلـهَ إلّا هُـوَ الحـيُّ القيّـومْ وأَتُوب إليه"

"أَسْتَغـفِرُ اللّه الـذيْ لا إلـهَ إلّا هُـوَ الحـيُّ القيّـومْ وأَتُوب إليه".

"ربي اغْفرْ لي ولوالدي و للمؤمنِينَ والمؤمِنات وَالمُسلمينَ والمُسلماتْ الأحيَاء منهُمْ والأمواتْ".

"رَبّنـا آتِنَـا فيْ الدُّنيَــا حسنةً وفيْ الآخرَة حسنةً وقِـنا عذاب النّـار".



"سُبحَان اللّـه وبحمدهِ عَدَدَ خلْقِه ورضَا نفسه و زِنَة عرشه ومِدادَ كلماتـه".

"لاحَوْلَ ولاقُوّة إلا باللّه، لاحَوْلَ ولاقُوّة إلا باللّه، لاحَوْلَ ولاقُوّة إلا باللّه".

" اللهم ارحمني برحمتك، اللهم ارحمني برحمتك، اللهم ارحمني برحمتك، اللهم أحسن خاتمتي".

" اللهم أعني على طاعتك".

"سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر".

"سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم".



تاج الذكر

"لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد و هو على كل شيء قدير".



تاج التسبيح

"سبحان الله و بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه و مداد كلماته".



تاج الدعاء

"ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة و قنا عذاب النار".



تاج الاستغفار

"اللهم أنت ربي ﻻ إله إﻻ أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه ﻻ يغفر الذنوب إﻻ أنت".



تاج التحصين

"بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم".



تاج تفريج الكرب

"لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".

تاج راحة البال

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم