دبلوماسى روسى: السلطات الأمريكية تعيق عمل سفارتنا

اتهم السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، السلطات الأمريكية بأنها تعيق عمل سفارة روسيا بواشنطن وكذلك عمل القنصلية الروسية.

وقال أنطونوف، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الأحد، "في الواقع، تخضع السفارة لحصار من قبل الوكالات الحكومية الأمريكية، وقد أغلق بنك أوف أمريكا حسابات قنصليتينا العامتين في هيوستن ونيويورك".

كانت وزارة الخارجية الروسية قد شددت على أنه تم التأكيد للجانب الأمريكي على أن أي أعمال عدائية من قبل الولايات المتحدة ضد روسيا، ستلقى ردًا حاسمًا ومناسبًا.

وكانت أعربت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأحد، عن خيبة أملها إزاء التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرج، التي أعرب فيها عن اعتقاده بعدم ضرورة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة، أوليج نيكولينكو، الذي وصف تلك التصريحات بأنها "قصيرة النظر من الناحية الاستراتيجية وليست في مصلحة أوروبا الموحدة"، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وقال نيكولينكو: "إن تصريحات كهذه تتجاهل أيضًا حقيقة أن الغالبية العظمى من سكان الدول الأعضاء المؤسسة للاتحاد الأوروبي يدعمون عضوية أوكرانيا".

وأضاف: "يبدو أن الحرب الحالية والخسائر والدمار ليست كافية بالنسبة لهم.. إن تأجيل عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي تحت أعذار مختلفة أو البحث عن بديل يعني الانغماس في خطط بوتين العدوانية وإبطاء تعزيز الاتحاد الأوروبي بقدرات أوكرانيا".