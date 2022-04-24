الأمم المتحدة تدعو لهدنة فورية في ماريوبول الأوكرانية

دعت منظمة الأمم المتحدة اليوم الأحد، إلى هدنة "فورية" في مدينة ماريوبول الأوكرانية، للسماح بإجلاء حوالي مائة ألف مدني ما زالوا محاصرين في هذه المدينة الساحلية.



وقال أمين عوض، منسق الأمم المتحدة لشئون أوكرانيا- في بيان صحفي أوردته شبكة "يورونيوز" الأوروبية: "نحن بحاجة لوقف القتال الآن لإنقاذ الأرواح، وكلما طال انتظارنا ستعرض المزيد من الأرواح للخطر، لا بد من السماح لهم بالإجلاء الآن، اليوم.. الغد سيكون قد فات الأوان".



وكانت أوكرانيا قد أعلنت- اليوم- أن القوات الروسية تواصل قصف المدينة المطلة على بحر آزوف، التي يحاصرها الجيش الروسي منذ أوائل مارس الماضي، بما في ذلك مصنع آزوفستال للصلب.

وكانت أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها البالغ إزاء الوضع في مدينة ماريوبول الأوكرانية، حيث إن السكان في أمسَّ الحاجة إلى المساعدة، مشيرة إلى أن ثمة ضرورة ملحة للوصول الفوري ودون عوائق للسماح بالمرور الآمن الطوعي لآلاف المدنيين ومئات الجرحى خارج المدينة، بما في ذلك من منطقة مصنع آزوفستال.

وقالت اللجنة، في بيان بجنيف، اليوم الأحد: "يتم إضافة العمل يومًا بعد يوم منذ نهاية شهر فبراير للوصول إلى المدنيين المحاصرين في ماريوبول ومدن أخرى، كما ندعو مرارًا إلى السماح بالمرور الطوعي الآمن للمدنيين من هذه المناطق ودخول المساعدات الإنسانية المحايدة".

وجددت تأكيدها على احترام مبدأ الإنسانية والقانون الدولي الإنساني، محذرة من أن كل يوم بل كل ساعة تمر لها تكلفة بشرية فادحة.

وشددت اللجنة على أنها ستظل وبصفتها وسيطًا محايدًا وغير متحيز على أهبة الاستعداد لمساعدة أطراف النزاع في الاتفاق على ترتيبات عملية وقابلة للتطبيق لضمان الإجلاء الطوعي لمن هم بحاجة إليه، لافتة إلى أن فرقها مستعدة لتيسير عمليات المرور الآمن بمجرد التوصل إلى اتفاق وتوفير الضمانات الأمنية.