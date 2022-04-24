بأسلوب المغافلة.. التحقيق مع عاطل متهم بسرقة سيارة مواطن بالتجمع

تجري النيابة العامة تحقيقات موسّعة في واقعة ضبط عاطل، لقيامه بسرقة سيارة أحد المواطنين بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وطلبت التّحريات المباحث حول الواقعة.

كما طلبت النيابة السجل الإجرامي للمتهم لتحديد نشاطه وجرائمه وتحديد عدد الضحايا الذين وقعوا فريسة لعمليات النصب التي قام بها المتهم.

بداية اكتشاف الحادث كانت عندما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكترونى عقب قيام الأخير بإبداء رغبته فى شراء السيارة ملكه، واتفق معه على التقابل بدائرة القسم لإنهاء إجراءات البيع وفور وصول نجل شقيقه بالسيارة ملك المُبلغ تقابل مع الشخص المشار إليه، وأثناء ذلك تمكن من مغافلته واستولى منه على السيارة ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته مبلغ مالى وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقر بأنه عقب استيلائه على السيارة قام بعرضها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وبيعها لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثالث بالجيزة عقب إيهام الأخير بأنها سيارة ورثة ودون أوراق، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات بيع السيارة وإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها ونفى علمه بأن السيارة من متحصلات واقعة سرقة، كما تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمحيط منطقة سكنه وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والسيارة واتهمه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.