الأحد 24 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس العراق يؤكد ضرورة دعم القوات المسلحة لملاحقة داعش

برهم صالح
برهم صالح

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، ضرورة دعم القوات المسلحة لملاحقة خلايا داعش الإرهابية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل اليوم وزير الدفاع جمعة عناد.
وأضاف، أنه جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الأمنية في البلد وتطوراتها، والعمليات العسكرية الجارية لملاحقة خلايا الإرهاب في عدد من المحاور.

وأكد الرئيس بحسب البيان: "أهمية توحيد الصف ودعم القوات المسلحة وغلق الثغرات الأمنية لترسيخ أمن واستقرار المواطنين، ومواصلة الضغط على فلول الإرهاب وقطع الطريق أمامها في تهديد امن البلد، ومنع المتربصين الذين يحاولون التعرض للتعايش السلمي والمجتمعي بين العراقيين".

رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح القوات المسلحة خلايا داعش داعش الإرهابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإخوان كانوا أحد أسباب الفتنة الطائفية فى مصر منذ السبعينيات حتى 30 يونيو

الأكثر قراءة

الحكومة تحظر نقل القمح بين المحافظات وتتوعد بعقوبات رادعة

أسماء المفرج عنهم بـ«عفو رئاسي»

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

أم تنهى حياة طفلتها بمعاونة عشيقها فى الشرقية.. وتحرك من النيابة ضد المتهمين

لأول مرة.. «الدستور» ينشر وثائق نادرة لبداية حفر قناة السويس

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 23 على شاشة شاشة ON

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

صهيونى اليمين الإسرائيلى المتطرف.. قد تجتاح غزة

هبة مدين

جهاد النفس وترويضها.. معركة الجسد الواحد

محمد المعتصم

«سوتس بالعربى».. إعادة اكتشاف الممثلين

عفاف السيد

شم النسيم.. أول الزمان ويوم بعث الحياة

ماجد حبته

إعدام بعد 32 سنة تعذيبًا!

د.أحمد الخميسى

المترجم السوفيتى العجوز يكشف أسرار الزعماء

محمد الطويل

محطات لبناء الذات

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)

الأردن يدين تقييد إسرائيل الوصول إلى كنيسة القيامة