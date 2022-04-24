رئيس العراق يؤكد ضرورة دعم القوات المسلحة لملاحقة داعش

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، ضرورة دعم القوات المسلحة لملاحقة خلايا داعش الإرهابية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل اليوم وزير الدفاع جمعة عناد.

وأضاف، أنه جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الأمنية في البلد وتطوراتها، والعمليات العسكرية الجارية لملاحقة خلايا الإرهاب في عدد من المحاور.

وأكد الرئيس بحسب البيان: "أهمية توحيد الصف ودعم القوات المسلحة وغلق الثغرات الأمنية لترسيخ أمن واستقرار المواطنين، ومواصلة الضغط على فلول الإرهاب وقطع الطريق أمامها في تهديد امن البلد، ومنع المتربصين الذين يحاولون التعرض للتعايش السلمي والمجتمعي بين العراقيين".