الأحد 24 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مَنْ دَعَا بِهِ مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ.. دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان 2022

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

على الرغم من البحث المستمر عن أحب وأفضل الأدعية في شهر رمضان الكريم عبر محرك البحث جوجل، حيث يبحث العديد من المسلمين عن دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان 2022 وأفضل أدعية الشهر من أوله لآخره، لكن لكل دعاء عن الله عز وجل فضل وثواب عظيم.
 لذا نستعرض في التقرير التالي ثواب دعاء اليوم الثالث والعشرون من رمضان 2022، حيث روي  “عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي فِيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْنِي فِيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَامْتَحِنْ فِيهِ قَلْبِي بِتَقْوَى الْقُلُوبِ، يَا مُقِيلَ عَثَرَاتِ الْمُذْنِبِينَ”.

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وجاء فضل الدعاء عند الله عز وجل عظيم ومن دعا به مر على الصراط يوم القيامة كالبرق، حيث يرجع ثواب دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان فيما يلي: “مَنْ دَعَا بِهِ مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ مَعَ النَّبِيِّينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ”.

دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان 2022

１- من دعا به مر كالبرق من علي الصراط. 
２- من اخلص النية في الدعاء لله بهذا الدعاء، يكون صحبة مع النبيين والشهداء والصالحين.  
３- من دعا به دخل أعلى أماكن في الجنة العليا بجوار الرحمن. 
４- من دعا به عتق من النار وغفر له ماتقدم ومتأخر من ذنوبي.  
５- يتقبل الله منه دعواته ويحقق طموحة واحلامه. 
６- يجمعه الله بأهله وأحبته فهذا اليوم من أحب الأيام وفيه جائز مصادفة لية القدر. 
７- من صادف ليلة القدر في يوم ٢٣ رمضان غير الله سبحانه وتعالي قدره وعفا عنه. 
８- يجعل الله سبحانه وتعالى لعباده في ذلك اليوم من كل ضيق مخرج . 
９- يطهر الله سبحانه وتعالى قلوب عباده بالذكر والصلاة والسلام علي نبينا محمد.  
10- كثرة الدعاء والصلاة على سيدنا رسول الله من أكثر الأدعية المستحابة في ليلة القدر.

ثواب دعاء يوم ٢٣ رمضان مر علي الصراط كالبرق صحبة النبيين والشهداء دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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