استمرار تجميل ورفع كفاءة شارع الجرجاوية الرئيسي بسوهاج

تابعت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج أعمال تجميل ورفع كفاءة شارع الجرجاوية الرئيسي بطول 2 كم، بعد انتهاء أعمال الرصف بتكلفة اجمالية لأعمال التجميل بلغت مليون و400 ألف جنيه ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع وتمهيد ورصف الطرق

ومن جانبه أوضح أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج أن أعمال التطوير تشمل إنشاء أرصفة بجانبي الطريق والجزيرة الوسطى، وتركيب بردورات جديدة، وبلاط الانترلوك، إضافة إلى أحواض رخامية للزراعة والتشجير بالجزيرة الوسطى للطريق، ودهان وتجميل أعمدة الإنارة، مشيرًا إلى أن أعمال المتابعة مستمرة للانتهاء من جميع الأعمال، وفقا للمواصفات القياسية، مع الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة.

وشهد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، بدء موسم حصاد القمح بسوهاج لعام 2022، وذلك من داخل قرية نجع النجار بمركز سوهاج، وسط حالة من الفرحة بين المزارعين، بحضور السيد أحمد سامي القاضى نائب المحافظ، والمهندس خميس محمد علي مدير مديرية الزراعة، ومحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين، وعدلي أبوعقيل، رئيس مركز ومدينة سوهاج.

وأكد محافظ سوهاج تقديم أوجه الدعم الفنى والإرشادي للمزارعين، وتيسير عملية توريد الأقماح، بالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية بهدف توريد أكبر كميات ممكنة من إلى شون وصوامع المحافظة.

كما شهد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بدء موسم حصاد القمح بسوهاج لعام 2022، وذلك من داخل قرية نجع النجار بمركز سوهاج، وسط حالة من الفرحة بين المزارعين، بحضور أحمد القاضى نائب المحافظ، وخميس محمد علي مدير مديرية الزراعة، ومحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين، وعدلي أبوعقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج.

وأكد محافظ سوهاج تقديم أوجه الدعم الفنى والإرشادي للمزارعين، وتيسير عملية توريد الأقماح بالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية بهدف توريد أكبر كميات ممكنة من إلى شون وصوامع المحافظة .