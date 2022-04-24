الأحد 24 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استمرار تجميل ورفع كفاءة شارع الجرجاوية الرئيسي بسوهاج

استمرار تجميل ورفع
استمرار تجميل ورفع كفاءة شارع الجرجاوية

تابعت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج أعمال تجميل ورفع كفاءة شارع الجرجاوية الرئيسي بطول 2 كم، بعد انتهاء أعمال الرصف بتكلفة اجمالية لأعمال التجميل بلغت مليون و400 ألف جنيه ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع وتمهيد ورصف الطرق
ومن جانبه أوضح أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج أن أعمال التطوير تشمل إنشاء أرصفة بجانبي الطريق والجزيرة الوسطى، وتركيب بردورات جديدة، وبلاط الانترلوك، إضافة إلى أحواض رخامية للزراعة والتشجير بالجزيرة الوسطى للطريق، ودهان وتجميل أعمدة الإنارة، مشيرًا إلى أن أعمال المتابعة مستمرة للانتهاء من جميع الأعمال، وفقا للمواصفات القياسية، مع الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة.

وشهد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، بدء موسم حصاد القمح بسوهاج لعام 2022، وذلك من داخل قرية نجع النجار بمركز سوهاج، وسط حالة من الفرحة بين المزارعين، بحضور السيد أحمد سامي القاضى نائب المحافظ، والمهندس خميس محمد علي مدير مديرية الزراعة، ومحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين، وعدلي أبوعقيل، رئيس مركز ومدينة سوهاج.

وأكد محافظ سوهاج تقديم أوجه الدعم الفنى والإرشادي للمزارعين، وتيسير عملية توريد الأقماح، بالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية بهدف توريد أكبر كميات ممكنة من إلى شون وصوامع المحافظة.

كما شهد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بدء موسم حصاد القمح بسوهاج لعام 2022، وذلك من داخل قرية نجع النجار بمركز سوهاج، وسط حالة من الفرحة بين المزارعين، بحضور أحمد القاضى نائب المحافظ، وخميس محمد علي مدير مديرية الزراعة، ومحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين، وعدلي أبوعقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج.

وأكد محافظ سوهاج تقديم أوجه الدعم الفنى والإرشادي للمزارعين، وتيسير عملية توريد الأقماح بالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية بهدف توريد أكبر كميات ممكنة من إلى شون وصوامع المحافظة .

تنسيق توقع مدير الوسط الزراعة اليوم المحلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

الأكثر قراءة

أسماء المفرج عنهم بـ«عفو رئاسي»

الحكومة تحظر نقل القمح بين المحافظات وتتوعد بعقوبات رادعة

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

أم تنهى حياة طفلتها بمعاونة عشيقها فى الشرقية.. وتحرك من النيابة ضد المتهمين

القوات المسلحة تنجح فى تطهير كامل المدن والقرى حتى خط الحدود الدولية الشرقية من «فلول الإرهاب»

ماركو أسينسيو لـ«الدستور »: صلاح من أفضل لاعبى العالم.. وفوجئت بعدم تأهل مصر إلى المونديال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

إرهابيون وعلمانيون.. وبينهما «الأزهر» متفقٌ عليه

كريم فرغلى

التنمر على مذهب برامج المقالب

محمد المعتصم

«الاختيار».. إعادة الاعتبار لأبناء سيناء.. «لافى» و«العرجانى» على سبيل المثال

علي سعدة

سأظل أدافع بكل ما اوتيت من قوة عن الأزهر الشريف.. منارة الإسلام

د. منى حلمى

الكتابة والعاصمة العالمية للكتاب 2022

لواء.حمدى البطران

بريطانيا والإرهاب

رشا عبدالمنعم

المسرح المدرسى.. ضرورة تربوية لا رفاهية

القس. رفعت فكرى

بهجة العيد فى بورسعيد

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)

الأردن يدين تقييد إسرائيل الوصول إلى كنيسة القيامة