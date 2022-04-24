إزالة آثار حادث سير تسبب في مصرع وإصابة 10 أشخاص بالإسماعيلية

رفعت أوناش الإدارة العامة للمرور آثار حادث تصادم سيارتين على طريق "الإسماعيلية - السويس" أمام مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، وقام رجال المرور بسحب الكثافات المرورية الناتجة عن الحادث عقب تعيين الخدمات المرورية اللازمة.

وتلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل على طريق "الإسماعيلية- السويس" أمام مركز شرطة فايد.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، كما تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع سيدتين وإصابة 8 أشخاص آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح وكدمات.

تم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى فايد المركزي بينما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين والتصريح بدفن الجثامين.