الأحد 24 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«الأرصاد» تحذر من أجواء شديدة الحرارة نهارًا .. العظمى بالقاهرة 31

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الإثنين 25 أبريل الجاري حيث تسود ارتفاع درجة الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليالاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 وجاء في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة طقس غدا أن تشهد الأجواء شبورة مائية صباح غدا وبعد غد على بعض الطرق المؤدية من وإلى القـاهـرة الكبـرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء كذلك تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة وهناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

 

واليكم درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس غدا الجمعة:

 

القاهرة

 

 العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة

 

الإسكندرية

 

 العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة

 

وادي النطرون

 

 العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة

 

طنطا

 

 العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة

 

شبين الكوم

 

 العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة

 

دمنهور

 

 العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة

 

بلطيم

 

 العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة

 

مطروح

 

 العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة

 

السلوم

 

 العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة

 

سيوة

 

 العظمى 32 درجة والصغرى 14 درجة

 

بورسعيد

 

 العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة

 

دمياط

 

 العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة

 

الزقازيق

 

 العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة

 

المنصورة

 

 العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة

 

الإسماعيلية

 

 العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة

 

السويس

 

 العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة

 

العريش

 

 العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة

الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع درجة الحرارة سيناء القاهرة الكبرى جنوب الصعيد طقس غدا

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وائل لطفي

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