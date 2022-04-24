الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«المرور» تزيل آثار حادث انقلاب ميكروباص بطريق «الزقازيق- ههيا»

ارشيفية
ارشيفية

رفعت أوناش الإدارة العامة للمرور آثار حادث انقلاب ميكروباص بطريق "الزقازيق- ههيا" أمام قرية العدوة، وسحب رجال المرور الكثافات المرورية الناتجة عن الحادث عقب تعيين الخدمات المرورية اللازمة.

كان قد تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم  بطريق "ههيا- الزقازيق" أمام قرية العدوة، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 13 شخصا.

على الفور تم الدفع بـ6 سيارات من مرفق الإسعاف، وتم نقل 8 مصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي، و5 إلى مستشفى ههيا المركزي، لتلقى الخدمة الطبيبة والعلاج اللازم.

أوناش الإدارة العامة للمرور حادث انقلاب ميكروباص الزقازيق الشرقية

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وائل لطفي

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