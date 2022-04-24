كوريا الشمالية تشيد بقدراتها المسلحة عشية ذكرى تأسيس جيشها

ركزت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، الأحد، على "قوة لا تقهر" لدى القوات المسلحة في البلاد، عشية ذكرى عسكرية مهمة دفعت بعض المحللين إلى توقع عرض للقوة من جانب نظام كيم جونغ أون.

وتحيي كوريا الشمالية، الاثنين، الذكرى التسعين لتأسيس جيشها الشعبي الثوري بعدما نفذت منذ بداية العام سلسلة تجارب مسلحة، خصوصا إطلاقها أول صاروخ باليستي عابر للقارات منذ خمسة أعوام.

وقالت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إنهما رصدتا أخيرا نشاطا متجددا في أكبر موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية، ولم تستبعدا إمكان أن تختبر بيونغ يانغ قريبا قنبلة ذرية للمرة الأولى منذ 2017.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، الأحد، إن "قواتنا المسلحة الثورية اكتسبت قوة لا تقهر لا يمكن للعالم تجاهلها"، مشيدة بـ"العقيدة العسكرية العبقرية والقيادة العسكرية الممتازة والشجاعة غير المسبوقة" لكيم جونغ أون.

وأضافت الوكالة أن "شعب البلاد بأسره يتأمل بعمق تاريخ مئة انتصار لقواتنا المسلحة الثورية".

وتوقع كثيرون أن تستعرض بيونغ يانغ قوتها عبر عرض عسكري ضخم أو اختبار لسلاح جديد يوم 15 أبريل، في الذكرى العاشرة بعد المائة لمولد مؤسسها كيم ايل سونغ، جد الزعيم الحالي، لكن النظام اكتفى بإحياء هذه المناسبة عبر تنظيم عرض مدني بسيط.

غير أن صورا بالأقمار الصناعية أظهرت في الأيام الاخيرة استعدادات كبيرة، خصوصا تحرك لآلاف الجنود والآليات في موقع تدريب في بيونغ يانغ.