نصائح لطلاب الثانوية العامة لتحقيق الهدف في «عام المصير»

تعتبر الثانوية العامة هي المحطة الأهم في حياة جميع الطلاب؛ لأنها تحدد مستقبلهم بشكل كبير.

وكثير من الطلاب يكون لهم أحلام بعينها يسعون إلى تحقيقها في المستقبل القريب، وتمثل الثانوية العامة لهم، بوابة لتحقيق هذه الأحلام.

وتقدم «الدستور» نصائح حتى يتسطيع الطالب تحقيق أحلامه، وفقًا لما جاء في تقرير لموقع "success ".

أكتب أحلامك

من المهم أن ترى الحلم الذي تريده أمام عينيك دائما ليس في خاطرك وعقلك فقط، وإنما من المهم أن تكتب الحلم الذي تريده في أوراق أمام عينيك وتلصقه في الحائط المقابل للمكان الذي تجلس فيه دائما في أوقات المذاكرة، فهذه الطريقة من شأنها أن تحفزك إلى المذاكرة، التي هي الطريقة الوحيدة لتحقيق أهداف التي تريدها بعد الانتهاء من مارثون الثانوية العامة.

بتقسيم المنهج

في كثير من الأحيان يقوم الطلاب بالمذاكرة بعشوائية دون وجود تحديد واضح للمادة التي يستذكرونها والمدى أو الوقت المخصص لها، لذلك من المهم أن نقوم بتقسيم المواد وتحديد المواعيد التي يمكن أن تخصصها لكل مادة فعندما يصبح الوقت مقسم في أوراق أمام عينيك لن تستغرق مادة بعينها وقت أطول من اللازم وتجد نفسك مضطر إلى إنجاز مادة أخرى في وقت أقل بكثير من الوقت الذي تحتاج إليه.

حدد ماذا تريد

قد يدخل البعض إلى مارثون الثانوية العامة وهو لا يدري على وجه التحديد لماذا جاء إلى هنا ولا ماهو الهدف الذي يسعى إليه، وهذا الطريقة من الممكن أن تصيب الطالب بإحباط أو تجعله غير راغب في المذاكرة، مما يؤثر بالسلب على مستوى الطالب. وبالتالي يؤثر على النتيجة النهائية له، لذلك من المهم أن تحدد ماذا تريد من هذه المرحلة وتضع خطة محكمة من أجل الوصول إليها ولا بد هنا من استشارة الأشخاص الذين سيساعدونك في تحقيق ذلك.

المراقبة

انظر من بعيد إلى الإنجازات التي يمكن أن تكون حققتها أو التي ينتظر أن تحققها، وتأكد دائما ما إن كنت تسير على الخطة المحددة أم لا، حتى تعيد حساباتك مرة أخرى بالشكل الذي يحقق لك النجاح.