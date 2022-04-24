الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«السيادة السوداني» يطلع على مجمل الأوضاع بولاية شرق دارفور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الطاهر أبوبكر حجر، اليوم، على مجمل الأوضاع بولاية شرق دارفور، والجهود التي تبذلها حكومة الولاية لتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.

ووقف عضو مجلس السيادة الانتقالي خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم، والي الولاية المكلف محمد آدم عبد الرحمن، على مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية والاجتماعية بشرق دارفور. 

وأوضح والي شرق دارفور المكلف، في تصريح صحفي، إنه قدم لعضو مجلس السيادة، شرحا وافيا لمجمل الأوضاع بالولاية، لاسيما الأوضاع الأمنية، مشيراً في هذا الصدد، إلى أن الولاية تشهد حالة من الأمن والاستقرار بفضل مجهودات لجنة أمنها، والتعاون المستمر بين مستويات الحكم كافة.

ولفت إلى حاجة الولاية للتنمية، لاسيما في مجالات التعليم والصحة، مشيراً إلى أن عضو مجلس السيادة الطاهر حجر، وعد بتقديم الدعم اللازم لمشروعات الولاية التنموية والخدمية.

كما اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان أبو القاسم محمد برطم، على استعدادات وزارة الزراعة والغابات للموسم الصيفي.

واطمأن عضو مجلس السيادة خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم، وزير الزراعة والغابات المكلف الدكتور أبوبكر عمر البشرى، على خطط الوزارة لإنجاح الموسم الصيفي.

وأوضح وزير الزراعة والغابات المكلف، في تصريح صحفي، أن خطة الوزارة، تعتمد على زيادة انتاجية الفدان والانفتاح التام نحو الاستثمار، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لتنفيذ خطة طموحة للموسم الصيفي لهذا العام.

مجلس السيادة الانتقالي السودان شرق دارفور حكومة الولاية مجلس السيادة

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وائل لطفي

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