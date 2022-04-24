غدا.. نجوم مسابقة «أنا المصري» يختتمون برنامج «هل هلالك»

تختتم فعاليات النسخة السادسة من برنامج "هل هلالك"، غدا الاثنين، الذي يقدمه قطاع قطاع الإنتاج الثقافي مجانا للجمهور في الثامنة والنصف مساء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

واحتفالا بعيد تحرير سيناء، يشارك المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، فى فعاليات الليلة، حيث تصاحب الفرقة الموسيقية بالمركز بقيادة المايسترو تامر غنيم، مجموعة من الفائزين فى مسابقة الأغنية الوطنية للشباب "أنا المصرى" عبر دوراتها الماضية وهم " أميرة رضا، مؤمن خليل، آية عبد الله، محمد شطا، وماريا نظمى" ويتغنون بباقة من الأغانى الدينية والوطنية.

ويستمتع الجمهور فى الليلة الأخيرة للبرنامج، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوى، أوبريت "الليلة الكبيرة"، الذي يقدمه البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر، وإخراج صلاح السقا.

ويختتم "ركن الطفل" الورشة الفنية، التى حرص القطاع كل عام على تقديمها للأطفال يوميا بهدف تنمية قدراتهم، من خلال هذه الورش التى يتدرب الطفل فيها على عمل نماذج لأهم سمات شهر رمضان الكريم، إلى جانب عمل نماذج أخرى محببة للأطفال تحت إشراف الفنانة "سها كحيل" .