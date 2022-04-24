الأحد 24 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

غدا.. نجوم مسابقة «أنا المصري» يختتمون برنامج «هل هلالك»

الليلة الكبيرة
الليلة الكبيرة

تختتم فعاليات النسخة السادسة من برنامج "هل هلالك"، غدا الاثنين، الذي يقدمه قطاع قطاع الإنتاج الثقافي مجانا للجمهور في الثامنة والنصف مساء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

واحتفالا بعيد تحرير سيناء، يشارك المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، فى فعاليات الليلة، حيث تصاحب الفرقة الموسيقية بالمركز بقيادة المايسترو تامر غنيم، مجموعة من الفائزين فى مسابقة الأغنية الوطنية للشباب "أنا المصرى" عبر دوراتها الماضية وهم " أميرة رضا، مؤمن خليل، آية عبد الله، محمد شطا، وماريا نظمى" ويتغنون بباقة من الأغانى الدينية والوطنية.

ويستمتع الجمهور فى الليلة الأخيرة للبرنامج، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوى، أوبريت "الليلة الكبيرة"، الذي يقدمه البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر، وإخراج صلاح السقا.

ويختتم "ركن الطفل" الورشة الفنية، التى حرص القطاع كل عام على تقديمها للأطفال يوميا بهدف تنمية قدراتهم، من خلال هذه الورش التى يتدرب الطفل فيها على عمل نماذج لأهم سمات شهر رمضان الكريم، إلى جانب عمل نماذج أخرى محببة للأطفال تحت إشراف الفنانة "سها كحيل" .

 

النسخة السادسة من برنامج هل هلالك عيد تحرير سيناء المركز القومي للمسرح والموسيقي الفنان ياسر صادق ركن الطفل البيت الفني للمسرح

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإخوان كانوا أحد أسباب الفتنة الطائفية فى مصر منذ السبعينيات حتى 30 يونيو

الأكثر قراءة

الحكومة تحظر نقل القمح بين المحافظات وتتوعد بعقوبات رادعة

أسماء المفرج عنهم بـ«عفو رئاسي»

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

أم تنهى حياة طفلتها بمعاونة عشيقها فى الشرقية.. وتحرك من النيابة ضد المتهمين

لأول مرة.. «الدستور» ينشر وثائق نادرة لبداية حفر قناة السويس

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 23 على شاشة شاشة ON

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

صهيونى اليمين الإسرائيلى المتطرف.. قد تجتاح غزة

هبة مدين

جهاد النفس وترويضها.. معركة الجسد الواحد

محمد المعتصم

«سوتس بالعربى».. إعادة اكتشاف الممثلين

عفاف السيد

شم النسيم.. أول الزمان ويوم بعث الحياة

ماجد حبته

إعدام بعد 32 سنة تعذيبًا!

د.أحمد الخميسى

المترجم السوفيتى العجوز يكشف أسرار الزعماء

محمد الطويل

محطات لبناء الذات

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)

الأردن يدين تقييد إسرائيل الوصول إلى كنيسة القيامة