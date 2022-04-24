الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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سياسي

النائبة نيفين حمدي تهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة المجيد

النائبة نيفين حمدى
النائبة نيفين حمدى

تقدمت النائبة نيفين حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعية الله أن يعم السلام على جميع أبناء الوطن الواحد.

 وقالت "نيفين" إن المسلمين والمسيحيين في هذا الوطن هم نسيج واحد وإخوة لا يستطيع أحد أن يفرق بينهم، فالجميع ينتمي إلى الهوية المصرية التي تقف حائط صد ضد محاولات النيل من هذا الوطن، وأن ترابط المسلمين والمسيحيين هو حائط الصد القوي لمواجهة محاولات زرع الفتنة وخط الدفاع الأول للحفاظ علي وحدتنا الوطنية.

وأضافت: "الأعياد تكون دائما فرصة متجددة لإظهار المودة والمحبة بين المصريين"، داعية الله أن يحفظ مصرنا الغالية دائماً وأبدا في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ترأس صلاة قداس عيد القيامة المجيد مساء أمس السبت، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

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خطة «الصحة» لتأمين احتفالات عيد القيامة وشم النسيم وتحرير سيناء طبيًا

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السيدة انتصار السيسى تهنئ المصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد

وشارك في الاحتفال عدد من الوزراء وكبار المسئولين ورجال الدولة ومندوبون عن رئيس الجمهورية والأزهر الشريف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ويحتفل الأقباط اليوم، بعيد القيامة المجيد،  بعد انتهاء 55 يوما فترة الصوم الكبير،، ويعتمد عيد القيامة، على عيد الفصح اليهودي، ليس فقط في بعض من معانيه الرمزية، ويستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته، كما هو مسطور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير، الذي يستمر عادة أربعين يوما، كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة، المستمر في السنة الطقسية أربعين يوما حتى عيد العنصرة، حسب معتقدات الأقباط.

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