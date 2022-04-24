لأول مرة.. «إعلام القاهرة» تعقد اختبار «الكفاءة المهنية» لطلابها مايو المقبل

تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة للمرة الأولى في مصر اختبارًا لقياس الكفاءة المهنية لطلاب السنة الرابعة الذين على وشك التخرج هذا العام.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة «إعلام القاهرة»، إنه في إطار السعي المستمر للتطوير والارتقاء بالعملية التعليمية خاصة فيما يتعلق بإكساب الطلاب المهارات المهنية التي تؤهلهم للعمل الإعلامي داخل مصر وخارجها إقليميًا ودوليًا في ظل سوق العمل المتغيرة والمتطورة التي تزداد فيها المنافسة، وبناء على هذا الاختيار يمنح الخريجون شهادة معتمدة من الكلية تفيد بأنهم لديهم مهارات مهنية تسمح لهم بمزاولة مهن الإعلام وأنهم قادرون على تحمل مسئوليتهم الإعلامية في المواقف التي تواجههم أثناء القيام بعملهم وفق المعايير المهنية والأخلاقية للإعلام، وقادرون على التصرف وأداء ذلك بكفاءة.

وأضافت: «يمكن للخريج أن يضع هذه الشهادة ضمن الوثائق الخاصة بسيرته الذاتية c.v التي يتقدم بها لجهات العمل الحكومية أو الخاصة داخل مصر وخارجها، لأن اختبار الكفاءة المهنية من بين متطلبات الاعتماد الدولي للكليات، حيث تتقدم الكلية حاليًا للاعتماد الدولي من الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي (aqas)، ويمثل ذلك تميزًا لخريج الكلية، ويتيح له فرصًا أوسع للعمل واستكمال دراسته في مختلف دول العالم دون حاجة لمعادلة شهادته لأنها ستكون معتمدة وفق المعايير الدولية».

من جانبها، أوضحت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، المدير الأكاديمي لوحدة الجودة والمدير التنفيذي لمشروع تأهل الكلية للاعتماد الدولي، أن مجلس كلية الإعلام وافق مؤخرا على ما انتهت إليه اللجنة التي تشكيلها منذ شهرين برئاسة الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية ورئيس مشروع التأهل للاعتماد الدولي، وضمت أعضاء رشحتهم الأقسام العلمية بالكلية للإعداد لهذا الاختبار وتحديد الأسئلة.

وقرر المجلس إجراء الاختبار يوم ١٤ مايو، وتخصيص 10 درجات من مشروع تخرج طلاب السنة النهائية له، حيث تمنح كاملة للطالب الذي يجتاز هذا الاختبار بنسبة ٦٠% على الأقل.

وأضافت أنه يحق للطالب الذي لم يوفق في اجتياز الاختبار أول مرة أن يتقدم له مرة ثانية بعد أسبوع، كما ستنظم الكلية ورش عمل مجانية حول بعض المهارات المهنية التي تكشف نتائج الاختبار، حيث إن نسبة كبيرة من الطلاب لم يكتسبوها بالقدر الكافي، ونتائج هذا الاختبار ستكون عاملًا مساعدًا للكلية لتطوير برامجها الدراسية ومقرراتها وأساليب التعليم والتعلم والتدريب، خاصة ما يتعلق بالمهارات المهنية التي تسعى لإكسابها لطلابها.