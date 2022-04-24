إصابة 3 من أسرة واحدة إثر انقلاب دراجة بخارية في بني سويف

أُصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلة، اليوم الأحد، في حادث انقلاب دراجة بخارية على الطريق الدائري ببا - الفشن أمام قرية سدس التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب دراجة بخارية على الطريق الدائري ببا - الفشن أمام قرية سدس ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، إلى محل الواقعة وتبيَّن أن المصابين هم: جمال إبراهيم ميخائيل - 45 سنة، مصابًا بجروح وكدمات، ونجلته مريم - 3 سنوات، مصابة بجروح وكدمات، ودوسه حبيب جرجس - 39 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمنى وجميعهم مقيمون بمركز الفشن.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم داخل المستشفى تحت إشراف الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، والدكتور أحمد بغدادي، وكيل مديرية الصحة، وتم تحرير محضر بالواقعة.