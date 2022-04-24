الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة فيديو مواطن يوثق لصًا فى عمود بقنا

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

كشفت أجهزة الأمن حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص مقيدًا بأحد الأعمدة الخشبية بفناء منزل بقنا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى “فيسبوك”،  يظهر خلاله أحد الأشخاص مكبل اليدين ومقيدًا بأحد الأعمدة الخشبية بفناء منزل بقنا.

وبالفحص أمكن تحديد الشخص الذى ظهر بمقطع الفيديو المشار إليه (مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى) سبق ضبطه لقيامه بالشروع فى سرقة بعض المتعلقات من منزل (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتشت) عن طريق تسلق سور مسكنه، وتم ضبطه بمعرفة مالك المنزل.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك المنزل، وبمواجهته بمضمون مقطع الفيديو اعترف بقيامه بتكبيل المذكور بأحد الأعمدة الخشبية المتواجدة داخل مسكنه على النحو الوارد بمقطع الفيديو، وعلل ذلك لضبط المذكور حال محاولته سرقة بعض المتعلقات من المنزل ملكه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن وزارة الداخلية

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