الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أستراليا تنشئ أكبر جهاز محلل كهربائي لإنتاج الهيدروجين

إستراليا تنشئ أكبر
إستراليا تنشئ أكبر جهاز محلل كهربائي لإنتاج الهيدروجين

أنشأت شركة أسترالية عالمية متخصصة في مجال الطاقة المتجددة، أكبر جهاز محلل كهربائي يعمل بسعة قدرات غير مسبوقة من التحليل الكهربائي، وذلك بهدف إنتاج قدرات من الهيدروجين تصل من 90 إلي 150 ميجاوات، خاصة وأنه بات –الهيدروجين- يمثل أحد التحديات الكبيرة في الكمية الهائلة المطلوبة من الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أوروبا.

وتعول أوروبا على الهيدروجين الأخضر في سد الفجوة في نقص الوقود بسبب الأزمة الأوكرانية، وينظر إلى الهيدروجين الذي يتم إنتاجه باستخدام الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية بدلاً من الغاز الطبيعي، على أنه مفتاح لقطاعات إزالة الكربون مثل الصلب والشحن والمواد الكيميائية.

في مارس، كجزء من خطة أوروبا لاستبدال واردات الوقود الأحفوري الروسي، قالت المفوضية إنها تريد مضاعفة الهدف الحالي في خطة المناخ "Fit for 55" أربع مرات من 5 ملايين طن إلى 20 مليون طن بحلول عام 2030، وذلك بحسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا.

وأعلنت المفوضية الأوروبية عن برنامج "مسرع الهيدروجين" لتحفيز تطوير البنية التحتية الضرورية، ومرافق التخزين والموانئ، في الوقت الذي تسعى فيه لتوفير 10 ملايين طن محليًا، واستيراد 10 ملايين طن أخرى. 

وأعلنت عدة دول بالفعل عن خطط لتصبح مراكز إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، بما في ذلك عمان وتشيلي. لكن تأتي أستراليا لتسجل سلسلة من المبادرات لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق جيجاوات لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

أستراليا جهاز محلل كهربائي الهيدروجين لسد فجوة نقص الطاقة اوروبا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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