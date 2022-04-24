ابعد عن السناتر والملازم.. «التعليم» تقدم هدية لحل امتحانات الثانوية «مجانًا»

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي ستكون من بنوك الأسئلة هذا العام، وقام بالفعل المركز القومي للامتحانات بالعمل على وضعها.

أضافت المصادر لـ"الدستور":"الملازم والمراجعات في الدروس الخصوصية لا تفيد الطلاب هذا العام نهائيًا، لكن كل ما يجب على الطالب أن يتابعه هى المنصات الخاصة بوزارة التعليم مثل حصص مصر أو منصة البث المباشر أو غيرها من المنصات التي تقدمها الوزارة للطلاب مجانًا من خلال الصفحات الرسمية لهم على “فيسبوك”.

وقالت مصادر بالمركز القومي للامتحانات في نصيحة مهمة لطلاب الثانوية:“لو في حاجة إلى مراجعة كل دروسك هتلاقي في حصص مصر ومنصات وزارة التعليم وبنوك أسئلة ومراجعات لكل المناهج، ولو لسّه بتبدأ مذاكرة، متقلقش هتلاقي فيديوهات شرح كل المناهج من الأول”.

وأضافت المصادر: "تتواجد المراجعات بجميع اللغات إذا كانت لغة عربية أو إنجليزية أو فرنسية وعلى الطالب أن يلتزم بها ويذاكر منها جيدًا.

وقال د.طارق شوقي، وزير التربية والتعليم إن جزء من تطوير التعليم في مصر هو التخلص من بعض الظواهر مثل المطالبة بإلغاء بعض أجزاء من المناهج والحديث عن إهدار المال العام بسبب التابلت، لافتًا إلى أن جهاز التابلت هو من يذاكر به الطلاب طوال العام فهو عليه المحتوى الرقمي والكتب الرقمية بديلة الكتب.

أضاف شوقي في مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية على فضائية "إم بي سي مصر 2" أمس، أن ما يحدث على السوشيال ميديا "شوشرة" للسماح للطلاب بدخول الامتحان بالملازم والتليفون وهو أمر مرفوض من قبل الدولة، موضحًا: "مش كل الولاد بتطالب بكده، لكن الغالبية والطلاب المتفوقين هم من سيتأذوا حال وجود غش داخل اللجان، ومن يردد هذه العبارات على السوشيال ميديا شخص كان لديه خطة، لكنها فشلت نتيجة عدم السماح بدخول الطلاب الامتحان بالكتب.

وتابع أن وزارة التعليم أعلنت تفاصيل الامتحان قبل موعده بـ8 أسابيع والطلاب مبسوطين منه ولا يوجد مشكلة في الجداول أو أي شيء، لكن لا بد بالمطالبة بشيء إضافي:"الأوبن بوك مصدر مفتوح واللي يحدد المصدر المختصين عن الامتحانات فقط لا غير وليس متلقي الامتحان".

وأوضح: "الأمر منتهي والوزارة ستقوم بعمل كتيب لكل المواد يقوم بإعداد المركز القومي للامتحانات المسؤول عن وضع الأسئلة وسيكون متوفر وخلال الشهرين سنقوم بإعطاء نماذج من الامتحانات والكتيبات على التابلت ليتابعها الطالب"، موجهًا رسالة للطلاب الذين يذاكرون، قائلًا: "لا تلجأ للحفظ إطلاقًا والحاجة اللي محتاجها في الامتحان هتبقى موجودة في الكتيب" .

وعن التشعيب، رد وزير التعليم: "التشعيب جزء من عملية تطوير التعليم وكان عندنا حلين إما بالبدء به حاليًا أو الانتظار حتى يصل قطار المناهج الجديدة إلى هذه المرحلة الثانوية وبما أن هناك خطة للإسراع في المناهج الجديدة والتي وصلت من رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي، فإن الأمر يسير بتسارع أكبر للانتهاء من السنوات المتبقية في 3 سنوات".

وأكد: "قررنا أن يتم تأجيل التشعيب لحين وصول المناهج الجديدة للمرحلة الثانوية وهو ما سيحدث قريبًا عن الخطة التي كانت موضوعة، وإن شاء الله تصل المناهج الجديدة خلال عام أو عامين من الآن، وسيتم تأجيله ليتم مع المناهج الجديدة التي تكون جديدة قلبًا وقالبًا، والأمور كما هي لحين وصول المناهج الجديدة للصف الأول الثانوي".