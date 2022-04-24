وكيل تعليم مطروح يهنئ الأقباط بعيد القيامة

هنأ عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح - يرافقه إسماعيل جاتو، مدير عام التعليم العام - القمص متي زكريا زكريا، راعي كنيسة السيدة العذراء، والقس نوح نبيل، راعي كنيسة السيدة العذراء، والأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ورحّب القمص متى زكريا، بزيارة وفد تعليم مطروح للكنيسة، مؤكدًا أن المصريين تربطهم عبر التاريخ أواصر المحبة والأخوة والصداقة كونهم نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد تحت سماء واحدة وتربطهم روابط الأخوة والوطنية ويجمعهم العمل معًا على تنمية واستقرار وازدهار وتقدم وطننا الغالي مصر.

وشارك وكيل تعليم مطروح، ومدير التعليم العام، رجال الدين المسيحي في توزيع هدايا العيد على الأطفال في أجواء أسرية مبهجة.

وقدَّم وكيل تعليم مطروح، أرق التهاني لأقباط مطروح وفي كافة أنحاء الجمهورية، معربًا عن تمنياته القلبية بأن يكون هذا العام ملئٌ بالسلام والمحبة والاستقرار والأخوة الصادقة بين نسيج الأمة، مؤكدًا أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه يدٌ واحدة خلف قائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم

عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم

عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم

عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم

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