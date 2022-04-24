الأحد 24 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم مطروح يهنئ الأقباط بعيد القيامة

عمرو شحاتة، وكيل
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم

هنأ عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح - يرافقه إسماعيل جاتو، مدير عام التعليم العام - القمص متي زكريا زكريا، راعي كنيسة السيدة العذراء، والقس نوح نبيل، راعي كنيسة السيدة العذراء، والأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ورحّب القمص متى زكريا، بزيارة وفد تعليم مطروح للكنيسة، مؤكدًا أن المصريين تربطهم عبر التاريخ أواصر المحبة والأخوة والصداقة كونهم نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد تحت  سماء واحدة وتربطهم روابط الأخوة والوطنية ويجمعهم العمل معًا على تنمية واستقرار وازدهار وتقدم وطننا الغالي مصر.

وشارك وكيل تعليم مطروح، ومدير التعليم العام، رجال الدين المسيحي في توزيع هدايا العيد على الأطفال في أجواء أسرية مبهجة.

وقدَّم وكيل تعليم مطروح، أرق التهاني لأقباط مطروح وفي كافة أنحاء الجمهورية، معربًا عن تمنياته القلبية بأن يكون هذا العام ملئٌ بالسلام والمحبة والاستقرار والأخوة الصادقة بين نسيج الأمة، مؤكدًا أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه يدٌ واحدة خلف قائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم
عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم
IMG-20220424-WA0095
IMG-20220424-WA0095
IMG-20220424-WA0092
IMG-20220424-WA0092
IMG-20220424-WA0090
IMG-20220424-WA0090
IMG-20220424-WA0093
IMG-20220424-WA0093
الرئيس عبد الفتاح السيسي وكيل وزارة التربية والتعليم تعليم مطروح عيد القيامة المجيد مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإخوان كانوا أحد أسباب الفتنة الطائفية فى مصر منذ السبعينيات حتى 30 يونيو

الأكثر قراءة

أسماء المفرج عنهم بـ«عفو رئاسي»

لأول مرة.. «الدستور» ينشر وثائق نادرة لبداية حفر قناة السويس

أم تنهى حياة طفلتها بمعاونة عشيقها فى الشرقية.. وتحرك من النيابة ضد المتهمين

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

مصرع أسرة مكونة من 5 أفراد فى حادث مروع بصحراوى سوهاج

نائب محافظ القاهرة تتابع معدلات تطوير شارع الأشراف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

صهيونى اليمين الإسرائيلى المتطرف.. قد تجتاح غزة

هبة مدين

جهاد النفس وترويضها.. معركة الجسد الواحد

محمد المعتصم

«سوتس بالعربى».. إعادة اكتشاف الممثلين

عفاف السيد

شم النسيم.. أول الزمان ويوم بعث الحياة

ماجد حبته

إعدام بعد 32 سنة تعذيبًا!

د.أحمد الخميسى

المترجم السوفيتى العجوز يكشف أسرار الزعماء

محمد الطويل

محطات لبناء الذات

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)

الأردن يدين تقييد إسرائيل الوصول إلى كنيسة القيامة

منظمات ماليزية تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى