الرئيس السيسى يضع إكليل زهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة

وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة المصرية بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء.

رافق الرئيس السيسي، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل يعبر عن الوفاء لشهداء مصر الأبرار، ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات، ووضع إكليلًا من الزهور وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.

وفي نهاية الاحتفال قدم الرئيس السيسي التهنئة بهذه المناسبة لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة، وكبار رجال الدولة.

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