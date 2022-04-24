الأحد 24 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

سياسي

أمل رمزى تهنئ الرئيس والقوات المسلحة بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء

النائبة أمل رمزى
النائبة أمل رمزى

تقدمت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورجال القوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء.

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رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الرئيس بذكرى تحرير سيناء

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قضايا الدولة تهنئ الرئيس والشعب بذكرى تحرير سيناء

وأشارت النائبة أمل رمزي، في بيان لها، إلى أن هذه الذكرى التي تحل علينا تستدعي في العقل الجهود التي تبذلها القوات المسلحة على أرض سيناء من أجل الحفاظ عليها ومجابهة بقايا الإرهاب الذي اندس في خبايا أرضها منذ حكم جماعة الإخوان، والخطوات السريعة التي تمت على هذه الأرض الطاهرة لتعويضها سنوات التهميش التى كانت تعانى منها خلال الأنظمة الحاكمة السابقة.

وأكدت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن الدولة المصرية ما زالت تواجه حربًا شرسة ضد الإرهاب، والدول التي تموله، وفي الوقت ذاته مستمرة في معركتها نحو التنمية والبناء ودفع عجلة الإنتاج في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة خلفتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وفيروس كورونا.

وأشادت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بشجاعة وصلابة رجال القوات المسلحة البواسل الذين يسطرون كل يوم ملحمة وطنية جديدة، فسجلوا العبور في حرب ١٩٧٣، ويوم تحرير سيناء معجزات وطنية، واليوم يسجلون تضحيات في سبيل حفظ الأمن والأمان والاستقرار للشعب المصري، والمساهمة في عجلة التنمية والبناء.

وقدمت النائبة أمل رمزى، التحية الجليلة لشهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل الذين ضحوا بأرواحهم لكي يسجلوا ملحمة وطنية ويعطوا دروسًا لنا جميعًا في التضحية والفداء بالروح في سبيل الحفاظ على تراب هذا الوطن، والتي سيظل يذكرها التاريخ أبد الدهر.

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