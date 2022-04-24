«السادات» يشارك فرحة أسر وأهالى المفرج عنهم واستقبالهم

شارك اليوم محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أسر وأهالي المفرج عنهم والبالغ عددهم حوالي 41 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا.

وأشار السادات إلى أن الفترة القريبة القادمة سوف تشهد مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الشرطي أو الرئاسي.

كما وجه النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وإصدار قرار العفو الرئاسي وخروج مجموعة من الشباب المحبوسين تمهيدًا لعودة لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نشاطها ليشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب.

وذكر عبدالعزيز، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، بعضًا من الأسماء التي يتم إخلاء سبيلها اليوم وهي: وليد شوقي، ومحمد صلاح، وعمرو إمام، وعبده فايد، وهيثم البنا، وأحمد علام، وعبدالعليم عمار، ورضوى هلول، وعبدالرحمن بسيوني، وحسن بربري، وحامد محمدين.